Saltillo, la ciudad del país donde más se googlea suicidio

Saltillo, Coah.- A escasas horas de finalizar el calendario se han consumado 107 suicidios en la Región Sureste de Coahuila en 2019. Uno cada 80 horas en promedio, aunque la disparidad en el número con otros conteos locales resulta de sumar erróneamente los cuatro casos ocurridos en Parras de la Fuente, municipio que administrativamente pertenece a la Región Laguna, pese a su cercanía con la capital. Con ellos aumentaría hasta 111 la cifra.



El municipio cuyo sardónico eslogan publicitario es “La mejor ciudad para vivir” acaba de rebasar la cifra que convierte al presente año en el más mortífero de su historia contemporánea. Ahí, en Saltillo específicamente, 93 personas han decidido morir de forma voluntaria en 363 días de 2019, superando los 71 casos de 2017 y los 85 de 2018 (97 en la Región Sureste).



Desde las referencias a Manuel Acuña, el poeta atormentado y suicida por excelencia, al “Suicida de Catedral” (aquél que conmocionó a la opinión pública el 3 de abril de 1975 al arrojarse al vacío desde la torre de Catedral, entonces el edificio más alto de la ciudad), hay quienes ven en el suicidio una decisión íntima, personal, que debe ser aceptada, respetada o por lo menos tolerada desde otra perspectiva. En la obra clásica de Durkheim, El Suicidio (1897), este lo concibe como un fenómeno sociológico, resultado de la falta de integración del individuo a la sociedad.



José Emilio Pacheco en Desde entonces (1978) ha dicho que, “más que en nuestro íntimo sufrimiento, en estas maniobras se revela el horror de estar vivo. Tan culpables nos sentimos que nadie quiere cargar con la culpa”.



Saltillo, sin embargo, es una sociedad con la insana predisposición a contar muertos. Si Google es la principal llave de acceso al conocimiento humano compartido en la red, en la capital de Coahuila es donde más se “googlea” la palabra suicidio. De acuerdo con la herramienta Google Trends, la cual muestra los términos de búsqueda más populares del pasado reciente, en los últimos 12 meses la ciudad encabeza la tendencia nacional, fenómeno que habla más de la sociedad, como espectadores, que de las víctimas en sí.





Prefieren quitarse la vida en sus casas



Ser hombre, vivir en Mirasierra y tener 22 años en lunes



Con elaboración propia, pues datos oficiales no existen, la estadística revela que las muertes ocurren mayoritariamente en el domicilio de la víctima, aunque no están exentos lugares públicos, ya sea poco frecuentados o de multitudes, como la Zona de Tolerancia, el Centro de Readaptación Social o plazas comerciales.



No se trata de estigmatizar a los habitantes de dicho sector, pero en la colonia Mirasierra es donde más personas han decidido quitarse la vida –ocho, siendo la de mayor incidencia–, aunque también es la más poblada de la localidad.



Respecto a la zona de Saltillo en donde se cometieron más suicidios, hay una tendencia mayoritaria en el oriente por encima de los otros puntos cardinales, con 31 víctimas; una de cada tres. Enseguida el poniente, con 20, y el sur con 16. En el Centro, incluido Centro-Norte, Centro-Sur y Centro-Oriente, también ocurrieron 16 y en la zona norte, la de mayor plusvalía y poder adquisitivo, solo 8. En dos casos no fue posible identificar la ubicación del domicilio de la víctima.



El fenómeno es eminentemente urbano, pues mientras 101 personas acabaron su existencia en la ciudad, seis lo hicieron en ejidos. Quince mujeres, por 92 hombres. Y afecta principalmente a los jóvenes, ya que 33 años es la edad promedio del suicida: de 14 años el más joven y 86 el más viejo; cuatro menores de edad, por 103 mayores de 18 años.



Al figurar 10 personas de 22 años, constituyen la edad que más se repite en la estadística.



Por lo demás, no existe una prevalencia marcada de un día de la semana sobre otro. Hubo 17 suicidios en lunes e idéntica cifra en miércoles, 16 en martes, 15 en viernes, 14 en sábado y la misma cantidad en domingo y en jueves.





A los varones, el calor; a las mujeres, las emociones



Entre otros hallazgos hubo 27 casos en el bimestre junio-julio, los meses más calurosos de la historia contemporánea, lo cual finca una correlación climática con las muertes. De ellos 26 fueron varones. En la segunda quincena de diciembre, en cambio, se suicidaron cuatro mujeres de forma consecutiva. Siendo el periodo con mayor incidencia del género femenino. Así, a los hombres afectaría más la temperatura y el medio ambiente, en cambio a las féminas las emociones vinculadas a festividades.



Respecto a la fecha y su relación con actividades económicas, 88 sucedieron en días naturales y 19 durante la quincena. Del total, 95 por el método de ahorcamiento, cinco mediante suministro o inyección de medicamentos, cuatro usando arma de fuego, uno a través de la ingesta de ácido, uno por la aspiración de monóxido y uno más inflingiéndose lesiones mortales con arma blanca.



Si bien hubo entre las víctimas un originario de Zacatecas, San Luis Potosí, Veracruz, Durango e Hidalgo, respectivamente, inclusive un recluso federal proveniente de las Islas Marías, el resto (101) fueron nativos de la Región Sureste, con lo cual se descarta la hipótesis de que son foráneos quienes llegan a Saltillo para suicidarse.



Pero el tema no concluye con la cifra de suicidios consumados. La Unidad de Integración Familiar (UNIF) del Ayuntamiento de Saltillo, para dimensionar, atendió y previno 510 intentos entre enero y septiembre de 2019.





Lar redes sociales te hacen infeliz: Lanier; en Saltillo medio millón de personas las usan diario



En el libro Diez Razones para Borrar tus Redes Sociales de Inmediato (2018), de Jaron Lanier, el autor argumenta que “las redes sociales te hacen infeliz”, pues muestran un mundo que no está más conectado, sino que sufre de una agudizada sensación de aislamiento. “Las redes sociales nos entristecen puesto que es más fácil utilizar las emociones negativas”, afirma.



En Saltillo, no obstante, hay 169 mil 937 hogares que a mayo de 2018 disponían conexión a internet; el 73.6% del total. A su vez hay 526 mil 971 usuarios de redes sociales con frecuencia diaria. El 87.2%. Y existen 300 mil 74 niños y jóvenes de 12 a 34 años usuarios; el 49.6% de los 604 mil 366 totales (el 79% del total, lo hace para acceder a redes sociales), de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (Endutih), 2018.



Ahí, en ese rango de edad, coincidentemente se ubica el mayor número de suicidas.



Si bien el tratamiento informativo conceptúa el suicidio como “epidemia” u “ola”, haciendo un exacerbado énfasis en seguir la cuenta, rosario que a la larga despersonaliza a los individuos involucrados, también existe la teoría de que hablando menos de este en medios de comunicación se inhibe su práctica. Como referencia se configuró un término para describir la imitación de la conducta: “el efecto Werther”, llamado así por la novela: Las Penas del Joven Werther, de Goethe (1774), que provocó en su época una cadena de suicidios que parecían imitar al protagonista.



Pero si de inicio no se mide, identifica ni estratifica el fenómeno, ¿cómo se puede afrontar entonces?



Conocidos



Una de las figuras más destacadas de la cultura saltillense fue el poeta Manuel Acuña, quien se suicidó a los 24 años.



En 1973, otro suicidio marcó la historia de la ciudad: un hombre se tiró desde una de las torres de la Catedral de Santiago. El evento pudo ser registrado en foto.