Salud advierte riesgo en protestas por tiempos de pandemia

Ciudad de México.- La Secretaría de Salud advirtió sobre el peligro que representan las congregaciones ante la pandemia por Covid-19, en caso de que no se respeten medidas sanitarias como el uso de cubrebocas o la sana distancia.



Ricardo Cortés, directo de Promoción de Salud, indicó que el riesgo incrementa radicalmente si las personas se congregan a menos de un metro de distancia, pues tan solo basta una persona que se encuentre enfermo.



Cortés añadió que no solo es que estén muy juntos, sino que también el hecho de que se reúnen y gritan consignas, por lo que la saliva de algún contagiado puede caer en otro y enfermarlo.



"Definitivamente sí puede tener un efecto negativo en el incremento de casos de coronavirus, podemos recordar un brote en el mercado", sentenció el funcionario de Salud.



Finalmente dijo que no es un llamado a dejar de hacer marchas, pues es válido que exijan derechos, pero recomienda hacerlo cuando sea más seguro o si se tiene la necesidad, utilizar cubrebocas y hacerlas más dispersas, que no se "peguen tanto".



Desde el 19 de septiembre, casi cada tercer día, en la capital del País se han suscitado una serie de marchas como la de feminisitas, Frenaaa, Ayotzinapa, Tlatelolco, entre otras.







Con información de El Imparcial