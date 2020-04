Salud Coahuila e IMSS dan seguimiento a acuerdos antre MARS y Zoé Robledo

Escuchar Nota

Monclova, Coah.- Como lo acordaron el sábado pasado el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís y Zoé Robledo Aburto, Director General del IMSS, la Secretaría de Salud de Coahuila (SS) y el IMSS comenzaron la definición de la mecánica inmediata para que los pacientes COVID-19 en la región sean canalizados exclusivamente a la Torre B de la Clínica 7 del IMSS en Monclova.



Para esto, como lo había ofrecido el Estado, el Hospital Amparo Pape y las unidades de Salud estatal tomarán la atención para algunos pacientes NO COVID del IMSS, para así liberar los espacios, recursos y personal de la institución federal a la atención de los pacientes por coronavirus, en una estrategia de seguridad y eficiencia.



Durante la sesión del Subcomité COVID Región Centro de Coahuila, la SS y el IMSS llegaron a los siguientes acuerdos:



1.- Atención gineco-pediatría: Está será proporcionada por cada institución a sus derechohabientes, pues ambas instituciones tienen su respectivo soporte que no obstaculiza la estrategia contra el COVID-19. La Clínica 7 de IMSS atenderá sus urgencias pediátricas en la Torre A.



2.- Urgencias quirúrgicas: Tanto de federales como estatales serán canalizadas al Hospital Amparo Pape.



3.- Urgencias regulares (no COVID): Canalizadas al Hospital Amparo Pape. Los pacientes adultos de la Clínica 7 serán estabilizados y enviados al Pape. Si el paciente del IMSS que llega a urgencias requiere atención de tercer nivel, será enviado a la UMAE.



4.- Hospitalización de medicina interna: Los pacientes serán atendidos en el Pape. Los actualmente hospitalizados en la Clínica 7 serán enviados paulatinamente.



5.- Hospitalización de pacientes COVID-19: Canalizados totalmente a la Torre B de la Clínica 7.



6.- Hemodiálisis: Ambas instituciones atenderá cada una a sus pacientes.



7.- Quimioterapia: Ambas instituciones a sus propios pacientes.



8.- Servicios de tomografía: Tomógrafo en Torre B del IMSS será para atención de COVID-19. Tomógrafo de SS será para la atención de pacientes NO COVID de ambas instituciones.



9.- Recursos humanos: Cada institución analiza la disponibilidad de recursos humanos para la atención médica, presentando análisis y resultados en la próxima reunión a celebrarse el sábado 2 de mayo. Una vez realizada la analítica del personal, se explorarán alternativas de solución.



10.- Capacitación del personal.- Ambas instituciones fortalecerán y alinearán la capacitación de acuerdo a procesos sectoriales y realizarán la estandarización de usos correctos del protocolo de atención.



11.- Toma de muestras: Continuar con la colaboración de toma de muestras, la SS apoyará con los resultados de las muestras, con resultados oportunos de los pacientes hospitalizados, y con muestras a trabajadores del IMSS.



12.- Insumos: Tener de manera conjunta un stock estratégico para la atención de pacientes COVID, colaboración entre los administradores de los hospitales, teniendo un stock a favor a 48 horas. En cuanto al equipo médico, la SS apoyará a manera de préstamo de acuerdo a disponibilidad con ventiladores, ultrasonidos y equipo portátil de Rayos X.



OBSERVACIONES



a) Ambos hospitales disfuncionarán progresiva y paulatinamente sus unidades médicas. La SS culminará la construcción del hospital de apoyo anexo, adecuando la preparación de camas de medicina interna y cirugía. El IMSS concluirá la separación de servicio en ambas torres: la A no COVID y Torre B exclusivo COVID.



b) Evaluar de manera continua y colaborativa la ocupación hospitalaria.



c) En próxima reunión se describirán los procesos y procedimientos de cómo se realizará la operacionalización de los trabajos conjuntos.



d) Las muestras de todos los pacientes hospitalizados y de los trabajadores del IMSS sintomáticos serán enviadas al Laboratorio de Biología Molecular a partir del lunes 27 de abril de 2020.



e) Ambas administraciones (Clínica 7 y el Amparo Pape) tendrán una vinculación estratégica diaria.



f) En próxima reunión de evaluará el estatus de colaboración de equipamiento de cada hospital.



Estos acuerdos fueron firmados por el Dr. Raúl Peña Viveros, coordinador de Atención Integral de Segundo Nivel del IMSS; Dr. Maximilano Elguezabal Mendoza, titular de la JSPM Coahuila; Dr. Faustino Aguilar Arocha, Jefe Jurisdicción Sanitaria 4 de la SS, y Dr. Ángel Cruz García Rodríguez, Director del Hospital Amparo Pape.



Como testigos, el Dr. Rodolfo Daniel Díaz Carranza, coordinador auxiliar médico de Educación; Víctor Manuel Hernández Barbachano, encargado de la Dirección Médica de la Clínica 7 del IMSS; Dr. Leticia Barajas Suárez, subdirectora médica del Hospital Amparo Pape, y Azucena Guía Hernández, jefa de Enfermería del Amparo Pape.