Salud Coahuila refuerza aplicación de vacunas contra influenza

“Primero hay que acudir a que le apliquen la vacuna para inmunizarlo contra la influenza, o que lo atiendan si presenta algún síntoma y no exponerse a cambios bruscos de temperatura”, expresó Romero Reyna.



“Es muy importante que lo atienda un doctor y que no vaya a automedicarse, porque podría ser contraproducente”, advirtió Romero Reyna.



A fin de evitar contagios entre la población de alto riesgo, la(SS) de Coahuila mantiene su programa de vacunación contra la Influenza en unidades médicas de todo el estado.Por instrucciones del gobernador, la SS continúa con la jornada intensiva de vacunación a población en alto riesgo, con un millón de dosis contra la Influenza., titular de la SS, dio a conocer que se mantiene la distribución y aplicación de estas dosis en clínicas, hospitales, centros de salud y demás instituciones de salud pública de los 38 municipios: “Hasta el momento tenemos un porcentaje de avance en la aplicación del 40 por ciento”.“Las vacunas, que permitirán inmunizar al 35% de los habitantes de todo el estado y cuya aplicación es totalmente gratuita,, inoculando sobre todo a niños menores de 5 años, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas”, detalló Bernal Gómez.Como parte de las recomendaciones, el funcionario exhortó a la población a no exponerse apara no resfriarse y aPor su parte, Martha Alicia Romero Reyna, subdirectora de Prevención y Promoción de la Salud, aseguró que médicos y enfermeras mantienen la vigilancia epidemiológica en las 8 Jurisdicciones Sanitarias para prevenir enfermedades respiratorias en la población.Sin embargo, mencionó, es en el hogar principalmente donde se deben adoptar una serie de medidas tendientes a no contagiarse de gripe o de influenza.Pidió a las madres y padres de familia que si su hija o hijo, algún adulto mayor o de cualquier edad presenta temperatura mayor a los 38 grados y escurrimiento nasal, se tomen las medidas necesarias.Además de, por lo que tienen que llevarlo de urgencia al médico o a la unidad de salud más cercana.