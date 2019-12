Salud Municipal dará servicios médicos en días festivos

Piedras Negras, Coah.- La dirección de Salud Municipal, a cargo del Dr. Luis Manuel Sánchez Campos, no tendrán vacaciones por lo que continuarán con la atención médica gratuita para los ciudadanos que lo requieran.



Esto lo dio a conocer el titular de dicha dependencia, quien precisó que durante los próximos días festivos no suspenderán labores por lo que el área médica del DIF Piedras Negras mantendrá el apoyo a la población más vulnerable en estas fechas.



Sánchez Campos, hizo un llamado a los habitantes de la frontera que necesiten algún tipo de atención de las que se ofrecen en el DIF Municipal a que se acerquen y soliciten dichos servicios, los cuales no tiene costo alguno.



Cuentan con revisiones médicas, atención dental, consultas de traumatología, área de nutrición, laboratorio y farmacia, las cuales se realizan de lunes a viernes de 8 de la mañana hasta 3 de la tarde.