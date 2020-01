Salud niega culpa del gobierno por desabasto de medicamentos oncológicos

Escuchar Nota

"A las familias no se les comunicó que el problema estaba resuelto desde agosto del año pasado", reiteró.



"Puedo decir, con toda tranquilidad y contundencia, que el Gobierno logró abastecerse de medicamentos oncológicos desde que empezó la crisis del metotrexato y no caer en el chantaje y presión de una empresa monopoliza", señala el subsecretario.

“Las medicinas están, las compramos, no se esperó. Para entregarlo, lo que se requiere es que quien da los tratamientos, nos dé los inventarios. Los hemos pedido formalmente”, dijo.

“Esa una hipótesis, que ellos están causando un descontrol con los contratos que tienen con la empresa Pisa, que era la que abastecía y resulta que no tienen los medicamentos y quieren seguir teniendo el control del abasto de este tipo de medicamentos, por eso la Secretaría de la Función Pública va a abrir una investigación contra los directores”.

El gobierno federal rechaza, pues asegura que adquirieron el producto desde agosto pasado, pero a las familias no se les informó y por ello reaccionaron con indignación y se manifestaron, señaló elDurante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el funcionario indicó queRechazó que sea culpa del gobierno federal que no haya abasto de medicamentos contra el cáncer.Asimismo, asegura que hay un problema de medicamentos en el mundo, específicamente referentes a losy afirma que dos empresas manejan el mercado mundial de dichos fármacos.López-Gatell denunció que el proveedor de los medicamentos para el tratamiento del cáncerdesde finales de agosto de 2019.Agregó que es: "falso que sea culpa del gobierno que no haya abasto de medicamentos. Falso". Reitera, nuevamente, queExplicó que en México, la; la mitad de ellos,, y la mitad de estos se atienden en dos hospitales: el INP y el Hospital Infantil de México Federico Gómez.Anoche entregaron aluna dotación de vincristina y otros medicamentos, cuya, señaló Gustavo Reyes Terán, titular de los Institutos Nacionales de Salud.Señaló que la entrega de medicamentos ya estaba programada para concretarse este 22 de enero.Por su parte, el presidentecomo el Infantil de la Ciudad de México porquede niños enfermos, por lo cualDijo que habrá, especialmente contra el del Hospital Infantil de México, por "no solicitar los medicamentos necesarios para dichos tratamientos y por tener acuerdos con lay causar un supuesto desabasto".Además, Reyes Terán dijo que, según la Secretaría de Salud: Hospital Infantil de México; Instituto Nacional de Pediatría Cancerología Neurología y Neurocirugía Hospital Juárez.