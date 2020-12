Salud pide a Tigres no festejar si ganan la Concachampions

Escuchar Nota

Ciudad de México.- De acuerdo con Manuel de la O Cavazos, secretario de Salud en Nuevo León, se le solicitará al club Tigres de la UANL que a su regreso al estado se queden en su casa y no realicen festejo.



Esto tras más de una semana de estar disputando la Concachampions en los Estados Unidos.



En caso de que los felinos logren el título este martes, cuando enfrenten a Los Ángeles FC, les pidió que no exista ningún tipo de celebración con sus aficionados para no exponerlos a un contagio.



“Voy a pedirle al club Tigres que se queden en su casa, que se cuiden en su casa, que no estén en contacto con la afición.



“Hoy tenemos que cuidarnos entre todos, seas tigre o seas rayado”, puntualizó.



El partido único por el título se disputará mañana martes a las 21:00, y los Tigres vienen de ganar sus partidos de cuartos de final y semifinales con marcador de 4 a 0 y de 3 a 0, respectivamente.



Por lo cual, la esperanza de los aficionados felinos de que por fin se alcen con un título internacional es muy grande.



Debido a ello, y si se derrota al club angelino en el que milita el mexicano Carlos Vela, se deberá poner atención a que no se aglomeren fans de los Tigres a su llegada al estado o al día previo.