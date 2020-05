¡Salva la vida a tu gato! Las situaciones de riesgo más comunes y cómo prevenirlas

Escuchar Nota

Sabemos que tu cariño por él es incondicional y lo que menos te gustaría es pasar por algún momento que ponga en riesgo a tu gato.Con la ayuda de la experta, la Whiskas® comparte las situaciones más comunes que puedes presentar en casa con tu gato yUna alimentación adecuada siempre será fundamental para cuidar la salud de tu gato,. Ésta debe acompañarse con una mezcla de nutrientes como vitaminas, cereales, proteínas y vegetales que ayudarán a alimentar la curiosidad.Es importante que seas atento con sus horarios de comida y optes por el alimento procesado, ya que éste tiene justamente ese balance ideal que la comida casera en muchas ocasiones puede omitir.Tampoco olvides tener disponible agua, sobre todo en épocas de altas temperaturas, donde el exceso. Además, como dice nuestra experta Esther Charles,Procura dejar fuera de su alcance cualquier sustancia que pueda ser tóxica para tu gato:, etc. Ya que en algún descuido puede digerirlos y son muy peligrosos para él.Considera también la flora con la que decoras tu hogar.y él puede comerlas accidentalmente.En caso de que lo haga,; si, por otro lado, i. Si tu gato no la bebe voluntariamente, ayúdate con una jeringa.Otro producto que debes tener a la mano para este tipo de incidentes es el, un elemento que puedes tener en casa y que incluso utilizan en las salas de urgencias para tratar casos de envenenamiento. Una vez que se consume, ayuda a evitar que las toxinas se absorban en el tracto intestinal y sean evacuadas de manera inmediata.Pase lo que pase y después de estos primeros auxilios, llévalo inmediatamente con su veterinario.Una fractura siempre se notará de manera inmediata, desde queEn este caso,. Puedes sujetar su parte herida con un pedazo de cartón adherido con cintas de tela o una toalla.buscando no agravar la herida. Después de esto, acude inmediatamente con su veterinario.Procura mantener, como globos, envolturas, o cualquier otro elemento que tu gato pueda digerir y que obstruya su tracto respiratorio.Si notas que tu gato respira con dificultad. Pide ayuda a alguien para manipularlo, ya que en el inter su instinto natural hará que quiera rasguñarte o morderte.Si nada de esto funciona colócalo boca abajo para forzar la salida del cuerpo extraño.y confirme que tu amigo está fuera de peligro.Toma en cuenta estos escenarios que son los más comunes a los que se puede enfrentar la curiosidad de tu gato en casa y reduce cualquier riesgo. Con ello, evitarás pasar malos ratos y siempre estarás más tranquilo cuando tengas que dejarlo solo.