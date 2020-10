Salva Lainez al Tricolor con gol inesperado que marca empate

Escuchar Nota

Ciudad de México-. Gran prueba para la Selección Mexicana. El juego contra Argelia seguramente servirá de mucho a Gerardo Matino y sus dirigidos a futuro. Y lo mejor es que no se perdió, porque vino Diego Lainez a los 86 minutos y rescató al equipo del Tata que perdía 1-2 contra 10 hombres.







Martino sacará muchas conclusiones, pero a destacar lo hecho en la defensa por Héctor Moreno y Luis Romo, el buen juego de Jonathan Dos Santos y Héctor Herrera en el medio campo y adelante destacar de nuevo a Jesús Manuel Corona quien aunque fue bien marcado, pudo anotar un gran gol para poner el ventaja transitoria al Tricolor.



Los africanos armaron la estrategia en base al derroche físico, a presionar desde el área grande de México para tratar de quitarle el balón. Eso provocó que el balón no encontrara dueño, que en cada jugada hubiera pelea por él. Esto puso a prueba el manejo de pelota del cuadro de Gerardo Martino, que tuvo que recurrir a una defensa de tres centrales, que no tuvieron respiro, que tuvieron que enseñar su mejor técnica y su ferocidad a la hora de defender.



Argelia no perdonó. Jorge Sánchez entregó mal una pelota en la salida, Mahrez entró al área, arrastró a Gilberto Sepúlveda y entre sus piernas y la salida de Cota definió para el 1-2 (66’). No se veía por dónde México podía igualar, todo se veía negro hasta que Jiménez, que falló al palo, uno de Herrera y otro de Jorge Sánchez.