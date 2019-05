Salvador Cabañas regresa a México con Cafetaleros

El ex jugador del América, el paraguayo Salvador Cabañas reveló que los Cafetaleros de Tapachula serán el equipo en el que se desempeñe como auxiliar técnico, para el Torneo Apertura 2019 del Ascenso MX. El pasado 14 de abril del presente año, el ex delantero reveló que un club del circuito de plata estaba en pláticas con él para dirigir en el futbol mexicano, ahora se sabe que se trata de esa escuadra, por lo que su regreso a Chiapas es inminente.En declaraciones desde su natal Paraguay, Cabañas señaló la labor que va a realizar en este su nuevo equipo en su regreso a México, luego de haber militado en el desaparecido Jaguares de Chiapas y en el América. “Vamos a acompañar al grupo, ayudar a mentalizar a los jugadores para realizar un buen trabajo, que ellos aspiren a lo máximo, eso es lo primordial, va a ser muy importante que Cafetaleros sea protagonista en los torneos”, afirmó el ex atacante.En esa entrevista que ofreció en su país, también se refirió a su regreso a la entidad mexicana que le abrió las puertas en el aspecto futbolístico en el 2004, donde sus buenas actuaciones lo llevaron a Águilas. “Volver a Chiapas es importante, es mi ciudad, me dio la oportunidad de llegar a México, y hacer lo que más me gustaba en ese tiempo: jugar al futbol.El proyecto es importante y queremos ser parte de ese proyecto al que estamos por integrarnos pronto”, enfatizó. En la inauguración de la escuela de futbol Cantera Ciudad de México Salvador Cabañas el mes pasado, el ex futbolista se refirió a este proyecto que ahora le abre las puertas a su regreso al país, luego del incidente sufrido hace unos años en un bar de la Ciudad de México.