Salvador Cienfuegos: claves de su liberación y regreso a México

"Si se cometieron crímenes, ahora está en las manos de la Fiscalía General investigar, substanciar y sostenerlos", dijo el secretario de Relaciones Exteriores mexicano, Marcelo Ebrard.

"Básicamente, creo que sucedió lo mismo que se explicó desde la fiscalía: que los cargos se retiraron basados en intereses más amplios y la cooperación en la relación bilateral", argumenta Ana María Salazar, exsubsecretaria adjunta de defensa de EE.UU. para la política y el apoyo a la lucha contra las drogas.

"No creo que haya sido una especie de preacuerdo con AMLO", coincide Michael Shifter, presidente de Diálogo Interamericano, un think tank con sede en Washington.

"AMLO ha estado muy satisfecho con el desempeño de los militares en prácticamente cualquier tarea que les ha pedido", observa Roderic Camp, experto en el ejército mexicano y profesor de la universidad Claremont McKenna en California.

"No es ningún secreto que a AMLO le gusta trabajar con el ejército. Su administración será receptiva a los llamamientos para que esta persona sea juzgada en México y no en Estados Unidos", agrega.

"Este juicio habría tenido un impacto catastrófico en la cooperación contra el narcotráfico y la defensa de intereses de seguridad nacionales en ambos países", apunta Salazar, especialmente porque el presidente mexicano ha dado a las fuerzas armadas y el ejército un rol mayor en la lucha contra el crimen organizado.

"Los más expertos y responsables en supervisar e implementar una de las relaciones estratégicas más importantes para EE.UU. probablemente acudieron al fiscal General Barr para resolver esto lo antes posible", dice Salazar.

"Si no, el impacto podría haber durado potencialmente una década".

El general Cienfuegos fue acusado de usar su rango elevado para ofrecer una protección única al cártel, alertándoles sobre operaciones militares contra ellos y dirigiendo el ejército y sus recursos contra otros rivales.También fue acusado de crímenes de narcotráfico más prosaicos: recibir sobornos de varios millones de dólares e introducir heroína, cocaína, metanfetamina y marihuana a Estados Unidos.El general negó todos los cargos.Cienfuegos era el militar de mayor rango que jamás se hubiese arrestado por narcotráfico.Pero su arresto no fue producto de una operación conjunta entre México y Estados Unidos o una investigación común que involucrara agentes de uno y otro lado de la frontera.Los oficiales de la Administración de Control de Drogas estadounidense (DEA, por sus siglas en inglés) recelaban tanto de que se filtrara la operación, que el gobierno mexicano sólo se enteró cuando Cienfuegos, de 72 años, fue detenido al llegar a Los Ángeles con su familia.Cuando pidieron a un juez federal en Nueva York que desestimara los cargos contra el general Cienfuegos, los fiscales estadounidenses citaron "consideraciones sensibles e importantes de política exterior" que, según dijeron, "superaron" el interés del gobierno en continuar con la acusación.La jueza, Carol Bagley Amon, señaló que tener una figura tan notable con cargos tan graves era tener "un pájaro en mano", pero finalmente concluyó que no tenía motivos para dudar de la "sinceridad" de la decisión del gobierno.Así que, en lugar de enfrentarse a una potencial larga sentencia en prisión en Estados Unidos, el general Cienfuegos fue devuelto a México como hombre libre.Dado el terremoto político que su arresto había causado en México, casi se podían escuchar los suspiros de alivio en las oficinas gubernamentales y cuarteles de todo el país.Es, sin embargo, el mismo sistema de justicia que los fiscales estadounidenses consideraban demasiado corrupto como para confiarle información básica sobre a quién estaban investigando.La conclusión inmediata a la que llegaron muchos observadores fue que la decisión del fiscal general William Barr de abandonar los cargos era una especie de acuerdo entre el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y la administración Trump.Pero no todos están convencidos de que la desestimación de este caso equivalga a un favor.Puede ser parte de la explicación, dice Shifter, pero lo más probable que es que el presidente mexicano recibiera "mucha presión de los militares en México para traer de vuelta a Cienfuegos y no procesarlo en Estados Unidos".Ahora que no habrá caso en EE.UU., podría especularse sobre si la evidencia contra el general Cienfuegos era lo suficientemente robusta como para asegurar una condena.Es posible que sus abogados hayan argumentado que cualquier contacto establecido con el cártel H2 haya sido parte de un esfuerzo más amplio para capturar al Chapo Guzmán, arrestado y extraditado a EE.UU. mientras Cienfuegos estaba a cargo.Con certeza, el fracaso de un juicio por narcotráfico contra un exministro de Defensa habría sido muy dañino para los oficiales a ambos lados de la frontera.Si bien la retirada de cargos podría atender a consideraciones políticas ocultas sobre una cooperación bilateral, también certifica la fuerza perdurable de las fuerzas armadas en México.Se entiende que altos mandos de México estaban consternados por el arresto de su exjefe.AMLO ha denegado dicha amenaza. Pero Ana María Salazar advierte que hay "una creencia sistemática dentro de las fuerzas armadas" de que los cargos de la DEA carecían de fundamento y tensionaban los lazos entre ambos países.La aparente protección del general Cienfuegos va contra la corriente de la coalición política de AMLO y sus bases, muchos de los cuales son fuertes críticos del ejército, especialmente por su pobre historial de derechos humanos.Estas incluyen la construcción de un aeropuerto para Ciudad de México y el apoyo en la respuesta coordinada contra la pandemia de coronavirus.Pero la administración de AMLO se ha orgullecido de procesar a figuras importantes, otrora consideradas intocables, del gobierno anterior de Enrique Peña Nieto.Por ejemplo, la de Emilio Lozoya, antiguo director de la empresa petrolera estatal Pemex.Michael Shifter, de Diálogo Interamericano, considera "muy improbable" que Salvador Cienfuegos vea el interior de una corte mexicana y mucho menos el de una prisión."Los niveles de impunidad en México son muy altos y AMLO tiene interés en mantener y cuidar su relación con el ejército", dice.Puede que Cienfuegos evite su juicio por narcotráfico, pero su caída en desgracia ha sido espectacular.Era uno de los hombres más poderosos en México. Influía en el ejército y el gobierno.Y en 2018 había sido premiado por el Centro para Estudios de Defensa Hemisférica del Pentágono de Estados Unidos. Aún así la causa en su contra fue articulada por fiscales estadounidenses.Entonces, en última instancia, quizás lo que más importe en la debacle de Cienfuegos sea la confianza o la falta de ella.Una asociación transfronteriza efectiva para luchar contra el tráfico de drogas se sustenta en la confianza mutua.Si bien dicha confianza ha sido escasa en ciertos puntos durante las últimas décadas, se ha avanzado en administraciones recientes, gracias en gran parte a las relaciones entre militares.En el análisis final, los funcionarios estadounidenses simplemente decidieron que tenían más que ganar al devolver "el padrino" a México.