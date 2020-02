Salvan a 5 por cada suicidio

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Por cada persona que se quitó la vida en 2019, cinco fueron salvadas en el intento; y este año, de cada suicida, ya hubo seis que lo intentaron y fueron atendidos.



Según cifras oficiales, las personas registradas por intento de suicidio en el 2019 superó las 500 y ahora van 40.



El jueves, luego de que policías municipales rescataron a “El Monti”, quien iba a lanzarse de un puente, el hombre fue canalizado por la Unidad de Integración Familiar (Unif) al Cesame.



Es uno de los 40 que ya intentaron quitarse la vida durante lo que va de este año, y que gracias a la atención oportuna de las autoridades, amigos, familiares y extraños, fueron convencidos para no matarse.



Patricia Moreno, titular de la Unif, indicó que en el caso del hombre de 40 años que se intentó tirar del puente ya se localizó a un familiar que se hará cargo de él.



“Se corroboró que padece una fuerte depresión tras el fallecimiento de su pareja y otras situaciones familiares, la mayoría de los casos que atienden siguen un patrón similar con problemas de drogas y conflictos familiares, no se han registrado intentos de suicidio porque no tengan dinero o trabajo; no pueden controlar y manejar sus emociones. Son por conflictos con los hijos, con la pareja, desintegración familiar”, reveló la funcionaria.



Luego de canalizarlos al Cesame, el DIF Municipal da seguimiento para atención sicológica al paciente y a la familia. “En algunos casos reinciden, porque no siguen el tratamiento”.