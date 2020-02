Salvar el Fuego está sustentada en mi vida: Guillermo Arriaga

Escuchar Nota

El galardonado con el(Ciudad de México, 1958) por Salvar el fuego, debutó como narrador con la publicación de Escuadrón guillotina (1991), una mirada lúdica sobre la Revolución mexicana; prosigue su incursión novelística con Un dulce olor a muerte (1994), El búfalo de la noche (1999) y El Salvaje (2016) —Premio Mazatlán de Literatura 2017 al Mejor Libro del Año—. Asimismo, escribe las cintas Amores perros, 2000; 21 gramos, 2004; y Babel, 2006: trilogía fílmica que reflexiona sobre las correspondencias de los incidentes de la existencia y la abrupta aparición de la muerte.“Hay un equívoco al querer relacionar mis novelas como resultado de mi trabajo en el cine. Sonque, en mi caso, se han dado de manera simultánea. En 1997, entro al mundo cinematográfico con el corto Campeones sin límite. Después vienen las tres películas que me ubican definitivamente en el séptimo arte. No olvidar Los tres entierros de Melquiades Estrada, Mejor Guion en Cannes 2005, y el estreno como director en 2008 con The Burning Plain. Cine y literatura: dos actividades que se entrecruzan en mi labor creativa”, glosó en entrevista con, Guillermo Arriaga.Así es. Ese año lo gana Eduardo Sacheri con La noche de la Usina. El salvaje estuvo en la deliberación del jurado hasta el último momento. Alfaguara México decide publicarla ese mismo año, la edición ha corrido con muy buena suerte. Será vertida al turco próximamente, para completar 12 traducciones.La caza es una pasión. Me gusta cazar por todo el rito que hay en hacerlo. Diálogo de la vida con la muerte, de la sublimidad con el pavor. En realidad, mis protagonistas, mis personajes, se admiten en los gestos de cazadores. Insisto, lo he dicho otras veces: la caza nos avecina con la exactitud de los hechos. Amo a los animales, me gustan: respeto sobre todo a los que cazo. La literatura tiene su origen cuando los hombres alrededor de la hoguera, al final del día, contaban la faena de la caza.Soy cazador de arco y flecha. Hemingway lo hacía con escopeta, quizá con la misma con la que se suicida. Me alimenta el deseo de estar en el monte, en el disfrute de la jungla.Tuve en la cabeza esa historia durante muchos años, está sustentada en experiencias de mi vida. Ya había esbozado algo en otro texto; pero, decidí desplegarlo con más profundidad en una articulación de lo real con la imaginación. Todas mis novelas abordan la temática del amor. En ésta, la presencia de la violencia y el amor se remata con una conjetura de la esperanza.Soy devoto de Faulkner, el maestro de la polifonía. Pero, también de Shakespeare, Rulfo, Hemingway, Dostoievski y Stendhal. Me interesa una narrativa no lineal, de planos superpuestos y voces interpoladas.Reciprocidad de admiración y respeto por Elena Poniatowska, Xavier Velasco y Jorge Volpi. Tratamos temáticas diferentes, nos une la tradición y el peso de la novela mexicana.Actualmente, sigo corrigiendo el manuscrito de Salvar el fuego hasta que la editorial me lo quite de las manos. Trabajo con mis hijos, Mariana y Santiago, en la película que ellos dirigen, basada en la primera obra que escribí, Cielo abierto. La novela sale de imprenta el 19 de marzo próximo. Me espera una larga gira por España, Hispanoamérica y Estados Unidos.

Cortesía de Alfaguara.

