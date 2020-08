Salvará aseguradora a los saqueadores de la Sección V

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Para poder cubrir el total que adeuda el Fondo de Ahorro de la Sección V a los maestros ahorradores, la dirigencia de ese organismo sindical acordó una ‘bonificación’ de 6.8 millones de pesos, con la aseguradora con la que firmarán el Seguro de Gastos Funerarios por los próximos dos años.



Esa es la cantidad que ‘ anda bailando’ todavía del desfalco cometido por los dirigentes de ese fondo, solapados por José Luis Ponce Grimaldo, y que deberá estar cubierta para el 17 de agosto, fecha acordada ayer para pagar completo, ahorro e intereses, el adeudo que el Fondo de Ahorro de la Sección V tiene con los maestros afiliados.



El compromiso realizado el pasado 20 de julio, por Sonia Rincón Chanona, Dirigente Interina, enviada por el SNTE Nacional, de cubrir el pago el 15 de agosto, solo se pospondrá dos días, por que se ha establecido que será día 17 del presente, cuando finalmente se este pagando su ahorro a los maestros, según se informó mediante un comunicado enviado a los propios ahorradores y a sus representantes delegacionales, después de la reunión realizada este viernes.



En dicho texto se informa que “se les cubrirá el pago completo con todo e intereses”, cantidad que en su conjunto representa un monto de 507 millones 914 mil 848.49 pesos, por lo que a las 11 horas del día señalado deberá estar depositado en las cuentas individuales, o bien en cheque para quienes cobren físicamente con sus delegados.



¿Cómo cubrirán el desfalco?



En el informe – comunicado emitido ayer, se especifica que en bancos se cuenta en este momento con 498 millones 046 mil 739 pesos con 88 centavos, por lo que faltan 9 millones 868 mil 108 pesos con 56 centavos, y se precisa que “fueron recuperados 3 millones 064 mil 605 .64 pesos, de cheques no autorizados que no se entregaron”, por lo que existe un faltante de 6 millones

803 mil 502.92 pesos, que se ‘asegura’ serán bonificados por la aseguradora de gastos funerarios, con la condición de firmar con ellos mismos por dos años”.



En el texto se habla del comunicado se especifican cifras y movimientos, pero nunca se habla de los responsables del saqueo, y de cómo va el proceso penal respectivo, después de las denuncias presentadas ante la Fiscalía General del Estado, en torno al uso indebido de recursos de ese fondo de ahorro.



Texto Integro del comunicado:



Buenas tardes compañeros



Hoy por la mañana tuvimos una reunión para informarnos lo relativo al ahorro.



Se especificó lo siguiente:



* intereses de prestamos e inversiones $ 16,495,435.87

* Responsabilidad del ejercicio $ 530,609,183.44

*Prestamos complementarios $ 20,915,225.00

*Prestamos anticipo $1,779,110.00



Cantidad a entregar de ahorro $507,914,848.49

En banco $498,046,739.88

Faltante $ 9,868,108.56



Recuperado de cheques autorizados que no se entregaron$ 3,064,605.64



El faltante $6,803,502.92 se llegó a convenio con la aseguradora de gastos funerarios una bonificación de esa cantidad con la condición de firmar con ellos mismos por 2 años sin que haya incremento en la póliza. Por lo tanto el ahorro se pagará completo con intereses el 17 de agosto.



Se aclara que no se tomó dinero del ejercicio del próximo año.



Como son diversos bancos se empezará a temprana hora el depósito y para las 11 se espera que ya se haya depositado en todos los bancos.



Quienes optaron por el pago en cheque llegará en nómina especial y hay dos opciones.



Entregar a secretarios generales para hacerlos llegar a los compañeros o bien pasar con el coordinador a recoger.



El próximo martes se hará llegar vía correo electrónico a los secretarios el estado de cuenta del segundo semestre (pago total del ahorro).



Si están de acuerdo en que se los haga llegar como la vez pasada me avisan.



Quien no desee favor de notificarlo para enviar de modo personal.



Se envía una propuesta de reglamento que entraría en vigor en este mes de agosto, previa autorización de todos.



Favor de analizar y enviar inconformidades o propuestas para mejorar. Gracias.