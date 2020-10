Salvarán editores libros para los niños en ‘Literatura Infantil y Juvenil Contigo’

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Cancelada la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil (FILIJ) 2020, ante la pandemia de Covid-19, el gremio se dio a la tarea de llenar el vacío y lanzar la LIJ Contigo, a realizarse el próximo mes.



La iniciativa se gestó desde la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (Caniem) y abraza a las librerías, de modo que las cadenas y establecimientos participantes en el país incrementarán su oferta del 1 al 30 de noviembre al incluir nuevos sellos.



Mónica Bergna, quien encabeza el Comité de Libros Infantiles y Juveniles (Colij) de la Caniem, anuncia que estarán 56 editoriales. Y en cuanto a cadenas o librerías, están proyectadas por lo menos una veintena.



El Fondo de Cultura Económica (FCE) y la Dirección General de Publicaciones de la Secretaría de Cultura, entidades organizadoras de la FILIJ, informaron el pasado 29 de agosto que la pandemia, según las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud y de las propias autoridades sanitarias, no concluiría antes de finalizar el año, por lo que no había condiciones para llevar a cabo sin riesgo de contagios, el tradicional encuentro librero, programado para noviembre tanto en la Ciudad de México como en Mérida, Yucatán, y la zona metropolitana de La Laguna, entre Coahuila y Durango.



“Hemos tratado de encontrar una fórmula para poder, no suplir, pero por lo menos que no se sienta vacío de ese espacio (de la FILIJ)”, dice Bergna, editora de Alboroto que asumió el pasado 1 de octubre la presidencia del Colij.



Pero Bergna, premiada en la Feria de Bolonia, observa ventajas: si en años pasados la FILIJ se centraba en la Ciudad de México, esta vez con el esquema virtual alcanzará a todo el país.



La iniciativa ha recibido tal aceptación, que hasta el FCE se sumó a ella, con la organización del Festival de Literatura Infantil y Juvenil, programado del 12 al 16 de noviembre.