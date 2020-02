Samsung al estilo del Razr: pantalla de vidrio, fina como un cabello

Samsung Galaxy Z Flip - First Hands On Video pic.twitter.com/4b8Uzt5kRB

Here's Samsung Galaxy Z Flip official renders and specs:



- 6.7-inch 22:9 Full HD+ (2636 x 1080) Dynamic AMOLED with 'Ultra Thin Glass'

- Qualcomm Snapdragon 855+

- 12MP Wide + 12MP Ultra-Wide

- 8GB RAM, 256GB UFS 3.0

- 3300 mAh

- ≈1500€



(source: https://t.co/CB0zGZM9CB) pic.twitter.com/CqCa1mzrgq