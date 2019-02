Samsung Galaxy, al infinito… y más allá

Samsung no piensa ceder tan fácil su trono en América Latina y el resto del mundo como el mayor fabricante de teléfonos inteligentes del mundo y para ello presentó la décima generación del Galaxy S, integrada por los modelos S10, S10+ y S10e. Pero no sólo eso, también dio a conocer su primer smartphone plegable, el Galaxy Fold, así como el primero con conectividad G5.Durante el evento Unpacked 2019, ejecutivos de la firma presumieron que la serie de dispositivos Galaxy S ya vendió más de 45 millones de unidades en todo América Latina y ha sido parte importante de la estrategia de crecimiento de la marca, que actualmente controla 52% del mercado en la región y 21% del sector a nivel global.Los modelos Galaxy S10 y S10+, en esencia, se tratan del mismo equipo, con la diferencia de la pantalla de 6.1 pulgadas y 6.4 pulgadas, respectivamente. En tanto, el Galaxy S10e es de menor tamaño y no tiene algunas funciones de los modelos más avanzados, pero está enfocado a competir contra modelos como el iPhone XR y el Mate 20 Lite.El Galaxy S10 tiene una pantalla Super AMOLED QuadHD+ de 6.1 pulgadas, triple cámara trasera (con telefoto de 12MP, wide angle de 12MP y ultra wide de 16MP), cámara frontal de 10MP, 8GB de RAM y batería de 3,400 mAh. El modelo llegará en blanco, azul y verde.El Galaxy S10+, la versión más equipada, ofrece una pantalla de 6.4 pulgadas QuadHD+, triple cámara trasera con las mismas cualidades del S10, doble cámara frontal de 10 y 8MP con un lente diseñado específicamente para crear mayor profundidad, 8GB de RAM y batería de 4,100 mAh. Este equipo llegará en blanco, azul y verde, y habrá también un modelo con acabado de cerámica en negro.La preventa de la familia Galaxy S10 en México iniciará el 6 de marzo, mientras que el Galaxy Fold comenzará a venderse el 26 de abril, con un precio en México aún por definir.Sobre la conectividad 5G, Samsung anunció un Galaxy S10 capaz de soportar las redes de quinta generación, el cual tendrá la batería más grande, mientras que su cámara trasera tendrá cuatro lentes y su cámara frontal tendrá dos sensores.Por lo pronto, el Galaxy S10 5G se lanzará en Estados Unidos y Europa con socios como Verizon, Sprint, Vodafone y Deutsche Telekom.