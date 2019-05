Samsung lidera ventas en México

De acuerdo con el último reporte de perspectivas de la industria de telecomunicaciones, presentado por Competitive Intelligence Unit (The CIU), en México sigue existiendo un dominio importante de dos empresas de tecnología en cuanto a la venta de unidades. ¿Los ganadores? Samsung y Motorola, quienes de los 106.7 millones de smartphones que existen en el país, mantienen casi 50% del mercado.Las cifras de The CIU indican que en el caso de Samsung mantiene 35.9%, mientras que Motorola retiene 12.3% del mercado. Otros de los participantes que se mantienen en la lista son LG, con 11.1%; Apple, con 10.9%, y Huawei, con 9.5%, este último destacando por la estrategia de venta que tiene y por la “óptima tecnología y accesibilidad de precio que tiene”, de acuerdo con la firma de consultoría.“De las firmas que más crecimiento mantienen y que incluso en algún punto pueden competir entre ellas mismas, son las marcas que tienen una oferta vertical, entre ellas Samsung y Huawei empiezan a tener equipos disponibles para que los usuarios literalmente escojan dentro de cada gama el equipo que más les interese”, indicó en la presentación del estudio Ernesto Piedras, director general de The CIU.En cuanto al tipo de gama que más creció en 2018 la considerada “media baja” -que contempla equipos entre los 3 mil y 6 mil pesos- y la “media alta”-que considera equipos de 6 mil a 10 mil pesos- fueron las que más éxito tuvieron en 2018 y de las que se espera que crezcan aún más en 2019.Acorde al informe de CIU, los equipos de gama “media baja” representan 38% del mercado, seguidos de la gama “baja media” con 25% del mercado y de la gama “baja baja” con 20 por ciento. Mientras que la gama “media alta” representa 11% del mercado.De las 121.8 millones de líneas que hay en México el 87.6% corresponden a smartphones, mientras que 15.1% sigue manteniendo equipos de gama baja, comúnmente llamados feature phones.De acuerdo con los consultores de The CIU, existen tres tipos de ingresos que se mantienen en los carriers: los planes de postpago, los usuarios que utilizan el prepago y la venta de equipos.Dentro de esta dinámica de negocios, en el primer trimestre de 2019 se mantuvo una constante en cuanto a la adquisición de planes de pospago, lo que generó 21 mil 866 millones de pesos, mientras que prepago también mantuvo ingresos estables que representaron 22 mil 664 millones de pesos en ganancias.Sin embargo la venta de equipos bajó considerablemente, principalmente para AT&T, que en su primer trimestre del año indicó un decrecimiento en este segmento de 19.7%, mientras que Telcel logró un crecimiento de 7.2 por ciento.