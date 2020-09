Samsung presenta su nuevo smartphone plegable

Escuchar Nota

México.- Samsung presentó esta mañana a la segunda generación de su teléfono plegable. Así, el Galaxy Z Fold2 representa la visión de la empresa surcoreana del futuro de los teléfonos inteligentes: los ve como dispositivos que también son una tableta y caben en la palma de la mano.



Para incluir en un solo dispositivo todo lo que los usuarios quieren, a finales de 2019, la firma asiática encuestó a usuarios de la primera generación del Z Fold en Corea y Estados Unidos. Encontró que el ofrecer una pantalla más grande tenía un impacto positivo inmediato. Además, notaron que se incrementó el uso simultáneo de dos apps en la pantalla ya que 34% dijeron usarlas en su Fold mientras que usuarios de otros smartphones declararon hacerlo en un 4% de los casos.



Asimismo, debido a la amplitud de la pantalla, la encuesta reveló que la visualización de videos se incrementó en un 71% y el uso de juegos aumentó en un 35%, comparado con la realización de estas actividades en otros modelos de teléfonos.



Por otro lado, preguntaron también a los encuestados sobre qué buscan en este tipo de smartphones. El 79% respondió que les gustaría tener la capacidad de ver y usar múltiples aplicaciones. Además, un 76% dijo que preferiría usar un solo dispositivo para todas sus necesidades.



El teléfono que marca una nueva era



El Galaxy Fold 2, cuyo costo es de casi 2 mil dólares y se empezará a vender el 18 de septiembre (no hay fecha ni precio confirmado para México), tiene dos pantallas: una frontal o “en la portada” y otra interior que es considerada la principal ya que es la que incluye tecnología de panel flexible.



Esta pantalla que se dobla es tipo QXGA + Dinamyc Amoled de 7.6 pulgadas (0.3 pulgadas más grande que la generación anterior). En este modelo se redujeron los biseles y se instaló una cámara incrustada en la pantalla tipo Infinity-O Display.



Destaca su panel flexible que ahora incluye una tecnología llamada Ultra Thin Glass que, según representantes de Samsung, es una capa de cristal resistente a la vez que flexible (es decir, se sustituye el plástico que venía en la primera generación).



Este display también mejora su rendimiento ya que incluye una tasa de refresco o actualización adaptativa que varía en los rangos de 11 a 120 hercios (Hz) lo que no solo hace que los videojuegos y apps muy demandantes se reproduzca de manera excepcional sino que ahorra batería cuando los programas en uso no requieren mucho procesamiento gráfico.



Por otro lado, en su panel frontal hay una pantalla de 6.2 pulgadas también con Display Infinity-O. Este dispositivo también es más delgado. La primera generación tenía un grosor de 17.1 milímetros del lado de la bisagra y 15.7 milímetros del otro lado. Esta segunda versión tiene 16.8 milímetros del lado de la bisagra y 13.8 milímetros del lado izquierdo.



En cuanto a sonido, integra altavoces duales ubicados a los costados que ofrecen un efecto estéreo dinámico de alta fidelidad. Según Samsung, la calidad es tal que no es necesario utilizar bocinas externas enlazadas por Bluetooth.



Su bisagra Hideaway está diseñada para ser sólida y durable ya que ahora tiene la capacidad de mantenerse abierta en posiciones diferentes. O, bien a 180 grados estando totalmente desplegada.



Asimismo, el Z Fold2 ofrece experiencias mejoradas en App Continuity que, por ejemplo, permite iniciar un video en la pantalla de la portada y luego, al abrir el teléfono, seguir viéndolo en la pantalla flexible, sin perder el ritmo ni ningún detalle. Su Flex Mode permite mantener abierto a 90 grados el dispositivo para que se sostenga solo sobre una mesa, por ejemplo. Sus posiciones principales son plegado, medio plegado y desplegado.



Dos cámaras para selfies y tres traseras



Este dispositivo incluye una cámara en la pantalla frontal o de portada de 12 megapixeles que funciona para tomar selfies, también para este propósito se puede utilizar la cámara (12 megapixeles) que está ubicada en la parte superior izquierda del panel flexible.



En cuanto a su arreglo principal, en la parte trasera del Galaxy Z Fold2 se encuentra un sensor angular de 12 megapixeles, un ultra gran angular de 12 megapixeles y un telefoto, también de 12 megapixeles. Incluye modos de imagen pro y asistidos con inteligencia artificial.



Entre las experiencias únicas que ofrece este dispositivo está una tecnología para tomar fotos y videos en Modo Flex o, la posibilidad de, al pedirle a alguien que te fotografíe, ver tu imagen en la pantalla frontal mientras la otra persona te observa en la pantalla principal. También se pueden tener dos apps de navegadores de internet desplegadas al mismo tiempo, para utilizarlas por separado, pero en la misma pantalla.



Características



Pantalla principal flexible: 7.6 pulgadas QXGA Dynamic AMOLED 2x Infinity Flex Display (2,260 x 816)



Pantalla de la cubierta: 6.2 pulgadas HN + Super AMOLED (2,260x816)



Cámara de la cubierta: 10 megapixeles



Cámara frontal: 10 megapixeles



Cámaras traseras: Triple arreglo: sensor wide de 12 megapixeles, ultra wide de 12 megapixeles, telefoto de 12 megapixeles.



Procesador: Snapdragon 865 + de 7 nanómetros y 8 núcleos



Almacenamiento: 256 GB



Memoria RAM: 12 GB



Batería 4,500 miliamperios (mAh)



Carga: rápida, inalámbrica y reversible



Audio: dos altavoces High-dinamic



Peso: 282 gramos



Dimensiones plegado: 159.2 x 68.0 x 16.8-13.8 milímetros



Dimensiones abierto: 159.2 x 128.2 x 6.9-6.0 milímetros



Biometría: sensor de huellas digitales y reconocimiento facial