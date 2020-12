Samuel García sube foto de cena familiar con cubrebocas hechos con Photoshop

Escuchar Nota

“Tenemos que cuidar a nuestros seres queridos y mantener la guardia arriba: celebra siguiendo todas las medidas de sanidad y distancia posibles”, escribió García, aunque contrariamente, no se les aprecia siguiendo estas disposiciones.

por qué samuel garcía hizo esto???? por qué edito cubrebocas falsos??? no le da vergüenza ?? pic.twitter.com/sx4fMQtf20 — pulga (@danielaruizgmz) December 25, 2020

Elcon licencia ya ladese volvió tendencia en redes… otra vez. Sin embargo, en esta ocasión no fue por su excéntrico baile, o su perspectiva sobre el salario en México, sino por su uso deo, mejor dicho, el aparente dibujo de uno.A través de sus, el legislador compartió unapara celebrar la. En esta imagen se le puede apreciar reunido con su familia usandocolor naranja y turquesa. Pero lo que sorprendió a los usuarios es que pareciera que se trata de un diseño, y que los asistentes a la reunión no portaban mascarillas.El diseño de los cubrebocas despertó las dudas de los usuarios, quienes rápidamente colocaron el nombre del senador entre las tendencias, cuestionando las habilidades y el uso de herramientas digitales comopara agregarlos en la imagen.Esta no es la primera vez que el precandidato emecista se vuelve viral, pues recientemente fue criticado por sostener que “hay gente con un sueldito de 50 mil y vive feliz”, o señalar que su papá lo obligaba a jugar golf.