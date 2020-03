San Pedro, el municipio más rico de México luce desierto por el coronavirus

Escuchar Nota

, habitualmente congestionadas a cualquier hora del día de San Pedro Garza García, Nuevo León,Durante un recorrido,, como si se tratara de una ciudad abandonada, intacta en toda su moderna infraestructura.Pero no,. La poca gente que circula lo hace en sus vehículos y prácticamente no hay nadie en las calles.Desde ayer. Tampoco están abiertos los cines, casinos, salones de fiestas y parques recreativos, como parte de las medidas entraron en vigor para tratar de contener la pandemia., alcalde del municipio,y la cancelación de otras actividades. “No son vacaciones, es cuarentena”, ha dicho.Este municipio. Cada día, por sus vialidades se mueven otras 250 mil unidades de gente que acude a trabajar, a la escuela, de compras o paseo. El ingreso per cápita se estimaba en 2018 en alrededor de 60 mil dólares anuales (según la calificadora Fitch Ratings), frente a los 9 mil 673.4 dólares que tenía México de acuerdo con el Banco Mundial., cuando se oficializó por las autoridades de salud, el primer caso de Covid 19 en el estado: uAl día siguiente, al tiempo que fueron noticia las compras de pánico de quienes con su alto poder adquisitivo, vaciaron los estantes de productos como papel sanitario, gel antibacterial, jabón, pasta de dientes y alimentos no perecederos., San Pedro pasó de uno a 12 casos confirmados de Covid-19, mientras más de 20 contactos están en observación en calidad de sospechosos de estar contagiados por el virus, entre familiares, asistentes y trabajadoras domésticas de quienes contrajeron el virus en sus viajes a Estados Unidos y Europa. La cifra podría ser mayor, porque este martes Salud confirmó otros dos casos en el estado, aunque no dijo en qué municipio "para no estigmatizar".Así se explica que San Pedro se vea como una ciudad desierta.