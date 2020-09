Sánchez Cordero no asiste a reunión con colectivos feministas

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Clamando por justicia en las puertas de la Secretaría de Gobernación, por lo menos cinco colectivos feministas, alrededor de unas 300 personas se reunieron hoy a las afueras del edificio gubernamental mientras sus representantes eran atendidas al interior.



Originalmente hoy estaba programada que Olga Sánchez Cordero atendiera a las representantes de los movimientos, pero de última hora Paulina Téllez, titular de la unidad de Apoyo al Sistema de Justicia, fue quien atendió la reunión.



A esta reunión, a la que también asistió Yesenia Zamudio, del colectivo Ni una menos, se sumaron un grupo de mujeres trans para exigir protección a las mujeres, la no violación de sus derechos y activar las carpetas de investigación de diferentes temas como feminicidio y desapariciones forzadas.



“Poca fue la respuesta por parte del gobierno. Nosotros no queremos tratar con personas así. Paulina Téllez es una persona déspota prepotente que nada más se dedica a callarnos. Exigimos que no se burlen más de nosotros”, relató a MILENIO Carla Guerrero, miembro de Ni Una Menos.



Con esta reunión varios grupos pretendían sacar a la luz varios casos que hasta ahora no han sido atendido en diferentes estados, pero la frustración se hizo presente cuando señalaron que los compromisos realizados en mesas anteriores aún no se les ha atendido.



“La mesa de diálogo interrumpió la compañera cuando estaba exponiendo todas las agresiones. Yo les pido que por favor respeten. Que no la llamé mentirosa. Yo estaba presente cuando la ex ministra Sánchez Cordero hizo la cita hace 8 días para el día de ayer, inclusive fue la cita en Guerrero con familiares que están buscando a sus desaparecidos y las dejó plantadas y mandó una persona encargada para violencia de género, manda la licenciada Fabiola y no tiene ni idea de qué temas iba a tocar”, expresó Yesenia Zamudio.



La mayoría de las manifestantes formaron un círculo con mantas frente a Gobernación para evitar que ninguna persona pueda ingresar a la puerta principal donde ha dado inicio la reunión



La vialidad de la calle de Abraham González está cerrada muy cerca al Reloj Chino, elementos de la policía capitalina resguardan para evitar un accidente.





Con información de Milenio