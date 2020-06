Sanciona EU a empresas mexicanas por nexos con Venezuela

Escuchar Nota

Estados Unidos.- >Estados Unidos impuso este jueves sanciones contra dos compañías y tres personas de México, entre ellas Libre Abordo, al acusarlas de "transportar petróleo robado al pueblo venezolano" y ayudar al Gobierno del presidente Nicolás Maduro a sortear las restricciones impuestas por Washington.



"El régimen ilegítimo de Maduro creó una red secreta para evadir las sanciones, y el Tesoro la ha expuesto", dijo el subsecretario del Tesoro de EUA, Justin Muzinich, en un comunicado.



UNA RED DIRIGIDA POR EL AISSAMI



Esa red fue orquestada por el vicepresidente económico de Venezuela, Tareck El Aissami, según el Departamento del Tesoro, cuyas sanciones afectan a la compañía mexicana Libre Abordo y su filial Schlager Business Group, así como a sus copropietarias, Olga María Zepeda Esparza y su madre Veronica Esparza García.



Además, golpean al también mexicano Joaquín Leal Jiménez, al que el Tesoro acusa de trabajar con las dos compañías citadas y con el empresario colombiano Alex Saab para "negociar la reventa de más de 30 millones de barriles de petróleo crudo en nombre de Pdvsa", la petrolera estatal venezolana, según el comunicado.



Saab, acusado de ser un testaferro de Maduro, fue detenido este fin de semana en Cabo Verde, y enfrenta cargos federales por lavado de dinero en Estados Unidos desde el año pasado.



300 MILLONES DE DÓLARES EN PETRÓLEO REVENDIDO



La Casa Blanca llevaba meses amenazando con posibles sanciones a Libre Abordo, y el comunicado del Tesoro acusa a la compañía de haber canalizado la reventa de crudo venezolano "bajo la guisa de un programa de 'petróleo por alimentos'" que "nunca resultó en entregas de comida a Venezuela".



En un plan "orquestado por Saab y El Aissami" con Leal como intermediario, Libre Abordo firmó dos contratos en julio de 2019 con la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex) para proporcionar "maíz y camiones cisterna" a Venezuela, a cambio de revender "crudo de origen venezolano suministrado por Pdvsa".



Ese plan resultó en la reventa de más de 30 millones de barriles de petróleo venezolano "por un valor de más de 300 millones de dólares", que equivalen "aproximadamente al 40 % de las exportaciones de crudo de Pdvsa en abril de 2020", precisó el Tesoro.



SIN ENTREGAS DE ALIMENTOS



Sin embargo, Libre Abordo "no entregó maíz a Venezuela y envió aproximadamente 500 camiones cisterna de agua (solo la mitad de lo que estaba en el contrato) a precios enormemente inflados" que no se corresponden con el valor del petróleo revendido, añadió.



El secretario de Estado de EUA, Mike Pompeo, describió el complot sancionado por el Tesoro como "transporte de petróleo robado al pueblo venezolano", y aseguró que sus participantes recurrieron a "millones de dólares de fondos que supuestamente iban a ser para ayuda humanitaria, pero no entregaron" esa asistencia.



"El régimen ilegítimo de Maduro sigue robando recursos venezolanos para estrechar su yugo autoritario. La medida de hoy es otra advertencia de que cualquier persona o compañía que facilite este robo no disfrutará más de acceso al sistema financiero estadounidense", sentenció Pompeo en un comunicado.



Las sanciones del Tesoro afectan además a otras seis compañías, dos de ellas estadounidenses, y a dos buques con banderas de Panamá y Liberia por haber contribuido supuestamente al plan de Libre Abordo.



Castigan



Estados Unidos impuso este jueves sanciones contra dos compañías y tres personas de México, entre ellas Libre Abordo:



*Se les acusa de "transportar petróleo robado al pueblo venezolano" y ayudar al Gobierno del presidente Nicolás Maduro a sortear las restricciones impuestas por Washington.



*Las sanciones afectan a la compañía mexicana Libre Abordo y su filial Schlager Business Group, así como a sus copropietarias, Olga María Zepeda Esparza y su madre, Verónica Esparza García.



*Además, golpean al también mexicano Joaquín Leal Jiménez, al que el Tesoro acusa de trabajar con las dos compañías citadas y con el empresario colombiano Alex Saab.



*Esa red fue orquestada por el vicepresidente económico de Venezuela, Tareck El Aissami, según el Departamento del Tesoro.



*Saab, acusado de ser un testaferro de Maduro, fue detenido este fin de semana en Cabo Verde, y enfrenta cargos federales por lavado de dinero en Estados Unidos.