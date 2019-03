Sanciona Municipio a 20 por ruidosos

De los 20 ruidosos que han llegado al extremo de la multa, 16 eran vecinos fiesteros que se negaron a bajarle a su música; el resto se trató de negocios que sacan sus bocinas para llamar la atención de los compradores.Emmanuel Olache Valdés, titular de Control y Gestión Ambiental, aseguró que los fines de semana llegan a registrar de 50 a 60 llamadas por ruidosos a la línea de la Policía Ambiental, el 241 1000.“Son fiesteros y son reincidentes, porque trabajamos mucho en el apercibimiento, en darles la recomendación, y ya cuando no hacen caso se hace todo el procedimiento ante el juez municipal”.Agregó que en la gran mayoría de los casos la cosa no pasa de un apercibimiento, pero en caso de que no desistan y las quejas continúen, allí es cuando se procede a la multa.Agregó que las quejas por ruido se han incrementado desde que se anunció la nueva coordinación entre Ecología y Seguridad Pública.