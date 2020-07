Sancionan a 2 choferes por no utilizar cubrebocas

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- El Instituto Municipal del Transporte (IMT) también reforzó operativos para vigilar que se cumpla el uso de cubrebocas, y ya se ha sancionado a dos choferes por violar la medida de prevención contra el coronavirus.



Héctor Gutiérrez Cabello, director del IMT, advirtió que se relajó el uso de cubrebocas, sobre todo en el pasaje, por lo que los inspectores están subiéndose a las unidades a pedirles a los usuarios que no se quiten la mascarilla mientras están a bordo de la unidad.



La Comisión de Seguridad y Protección Ciudadana ha endurecido los operativos y filtros para vigilar la obligatoriedad del uso de cubrebocas, aplicando multas de 869 y mil 700 pesos a automovilistas que no portan mascarillas o llevaban más de cuatro personas en el vehículo.



“Con las primeras multas que se aplicaron se corrió rápido la voz, porque ya no se han encontrado a más operadores que no lo portan”, dijo.



Reconoció que en el caso de los pasajeros que se niegan a usar el cubrebocas es más difícil, pues lo portan al subirse al camión, pero en el trayecto se lo quitan. “Ya se han registrado confrontaciones verbales, no entienden”.