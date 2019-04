Sancionan a Morena con 42 mil pesos por spot de Barbosa

La Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sancionó a Morena con 42 mil 245 pesos por no identificar claramente en sus promocionales de radio y televisión a Miguel Barbosa como candidato a la gubernatura de Puebla por la coalición Juntos Haremos Historia.Sin mayor discusión, los magistrados concedieron la razón al PAN que aseguraba que los promocionales de Barbosa podrían confundir al electorado, ya que sólo se hace referencia a Morena y no al PT, PVEM y Encuentro Social, quienes también lo postulan como su abanderado.Por otra parte, la Sala Especializada rechazó que Alejandro Armenta no incurrió en actos anticipados de campaña ni en uso indebido de recursos públicos derivado de las declaraciones que hizo luego de registrar su precandidatura el pasado 22 de febrero.De acuerdo con el órgano jurisdiccional, Armenta tiene la dualidad de senador y militante de Morena, lo que le permite aspirar a un cargo de elección popular; además de que se acreditó que entre el 10 y el 26 de febrero no erogó recursos del Senado por lo que es posible que hiciera uso indebido de recursos públicos y por tanto afectara la contienda.