Sancionarán a Municipio por incendio en basurero

A casi una semana de que se registró un incendio en el relleno sanitario de Parras de la Fuente, autoridades locales no lo han reportado como liquidado en su totalidad a la Procuraduría de Medio Ambiente en Coahuila.Javier de Jesús Rodríguez, procurador en el Estado, señaló que se aplicará una sanción económica al Municipio, ya que el relleno no contaba con los requerimientos solicitados en la norma 083 de Semarnat, para poder operar.“Todavía Protección Civil no nos emite el oficio de que ya está oficialmente sofocado, regularmente cuando es un relleno sanitario se esperan unos días para asegurarse que no haya ninguna llama, y estamos a la espera del peritaje, con base en eso, es cuando abrimos el procedimiento en contra del Municipio y a fincarles la sanción”, dijo.Señaló que ya no existe un riesgo para la población, sin embargo, tienen que esperar para hacer la evaluación de los daños, y con base en eso, decidir si seguirá abierto o no este relleno, además de las sanciones.“Estaba operando de manera irregular, pero sí contaba con una autorización de la Secretaría de Medio Ambiente, nosotros en diciembre fuimos a revisarlo y se constató que había cosas mal, no se compactaba la basura, el camino al relleno tenía basura por todo el camino, es decir estaba trabajando de mala manera”, agregó.Sobre las causas del incendio, se presume fue la misma persona fallecida quien originó el fuego, al vivir en el lugar y tener una fogata encendida que se salió de control.