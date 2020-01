Sanciones de EU en nuestra contra son ilegales, asegura Irán

Escuchar Nota

Teherán.- Los estadounidenses han adoptado medidas “unilaterales, ilegales y sin resultado” en contra de funcionarios iraníes por su aparente participación en los ataques a bases estadounidenses en Irak, afirmó este sábado el portavoz de la cancillería de Irán, Sayyed Abbas Mousavi.



El funcionario afirmó en conferencia de prensa que la administración de Donald Trump ignora por completo las normas internacionales, con lo que perjudica no sólo a las personas sancionadas, sino también al pueblo iraní.



Mousavi condenó las medidas impuestas por el gobierno estadounidense y afirmó que se trata de una política sumamente agresiva que atenta contra los derechos económicos establecidos en convenios internacionales, según destacó la cadena de noticias Al-Mayadeen.



En particular, el portavoz de la cancillería afirmó que estas medidas incumplen la resolución 2231 del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el acuerdo nuclear iraní y la política de la Casa Blanca en materia de derecho internacional.



“Estos esfuerzos inusuales no funcionarán, y el régimen estadounidense eventualmente tendrá que aceptar tanto las realidades como su derrota”, afirmó Mousavi.



El Departamento de Estado de los Estados Unidos informó el viernes pasado que ocho líderes iraníes serán sancionados por su colaboración cercana con el líder supremo, Alí Jamenei.



Entre los funcionarios que serán sancionados por el gobierno estadounidense de conformidad con la Orden Ejecutiva 13876, se encuentran el Secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Ali Shamkhani, el comandante de las fuerzas paramilitares Basi, Gholamreza Soleimani y seis oficiales más.



Además, el régimen de Donald Trump impuso sanciones económicas a compañías dedicadas a la comercialización de acero con Irán y a entidades que operan en los sectores del hierro, el acero, el aluminio o el cobre, según informó el Departamento del Tesoro.







Con información de El Universal y Notimex