Sanciones de EU están matando a enfermos iraníes: CNN

De acuerdo con un informe publicado el viernes en el sitio web de la cadena estadounidense CNN , los médicos iraníes denuncian que, debido a las sanciones impuestas por EU, el sector de la salud de Irán está luchando para mantenerse al día con los altos precios de los medicamentos y del instrumental médico.Los profesionales de la salud opinan que los bancos europeos, por temor a las sanciones secundarias de EU, se muestran reacios a hacer negocios con las empresas iraníes, incluso con las que no están en la lista negra de EU, dice el informe.Las empresas médicas, añaden los expertos, deben recurrir a pagar sumas exorbitantes a intermediarios para asegurar los suministros necesarios, incluidos medicamentos importados e instrumental médico cuyo valor se ha triplicado tras la devaluación de la moneda iraní.A pesar de que la mayoría de los medicamentos se fabrican en Irán, parte de la materia prima se importa y es escasa, de ahí que algunos de los tratamientos no sean posibles debido a estas sanciones.Un portavoz del Departamento de Estado de EE.UU. ha declarado a la CNN que las sanciones estadounidenses no incluyen el instrumental médico. “EU autoriza la venta de productos agrícolas, comida, medicinas e instrumental médico desde EU a Irán”.EU ha aplicado a Irán dos series de sanciones unilaterales desde que se retiró en mayo del acuerdo nuclear con Teherán, del llamado Plan Integral de Acción Conjunta (PIAC o JCPOA, por sus siglas en inglés). Estos embargos están poniendo en peligro la salud de los iraníes.A pesar de que las autoridades estadounidenses han declarado en diferentes ocasiones que las sanciones no afectan a la gente común, el secretario de Estado de EE.UU. Mike Pompeo, dijo en una entrevista con la cadena británica BBC Persian, que los funcionarios iraníes “deben escuchar a Washington”, en caso contrario, los iraníes “morirán”.En octubre, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya ordenó a EU suspender las sanciones relacionadas con bienes humanitarios, medicamentos y aviación civil.