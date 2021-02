Sandra Bullock y Brad Pitt filmarán su primera película juntos

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Se trata de ‘Bullet train’, una adaptación cinematográfica de ‘Maria Beetle’, libro del autor japonés Kotaro Isaka.



Según 'IMDb', otras estrellas que participarán de la película son Aaron Taylor-Johnson, conocido por sus participaciones en ‘Kick-Ass’ (2010), ‘Avengers: era de Ultrón’ (2015) y ‘Tenet’ (2020); Joey King, protagonista de 'The Act' (2019); y Logan Lerman, entre otros.



La sinopsis indica que la cinta tratará de cinco asesinos a bordo de un tren, quienes descubren que sus misiones tienen algo en común.



El director del filme es David Leitch, quien estuvo detrás de ‘Deadpool 2’ (2018) y el 'spin off' de ‘Rápidos y Furiosos’, titulado ‘Rápidos y Furiosos: Hobbs and Shaw’ (2019).



Según reportó la revista 'Esquire', la película ocurre dentro de un mismo set. Esto, favorece la labor de la producción, pues, al no rodar en diferentes lugares, se podrá cumplir con las medidas de bioseguridad fácilmente.