Sandra Echeverría, sin ‘luz verde’ para bioserie de María Félix

"Interpretar a María Félix es un reto, ya hicimos algunas pruebas de caracterización y cuando me vio Carmen se puso a llorar, pues estaba en shock”, compartió.



La actriz mexicanaestá considerada para protagonizar lade la diva del cine mexicano,, a cargo de la productora, sin embargo, señala que aún el proyecto no ha recibido “luz verde” de su televisora."El problema es que aún Televisa no da luz verde. Yo creo que le tienen miedo a que, Carmen me tiene contemplada para hacer la bioserie, pero, vamos a ver qué pasa”, enfatizó.La actriz señaló que “, ya me ha pasado que de repente no suceden los proyectos y es mucha la frustración, entonces hay que seguir adelante y agradecer las cosas que nos llegan”.No obstante la protagonista de “El Clon”, seguirá interesada en el proyecto biográfico, pero mientras eso sucede, acaba de lanzar, historia verídica de, una mujer que se dedicó a los negocios del giro negro durante la Revolución Mexicana. Se transmite de lunes a viernes por la cadena