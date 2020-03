Sanitiza Frontera Seguridad Pública

Escuchar Nota

Frontera, Coah.- La brigada municipal de salud llevó a cabo la sanitización de las instalaciones de Seguridad Pública, al incluir las celdas preventivas como medida preventiva ante esta contingencia sanitaria y descartar riesgos de contagio por un aprehendido que presuntamente estaba enfermo de Covid-19.



Carlos Gerardo Araiza Brandt, responsable de Salud Municipal, dijo que se está acatando las indicaciones de la Cuarta Jurisdicción Sanitaria, por mantener limpios y desinfectados los espacios públicos.



“Es la sanitización por ser un lugar donde llevan personas, y acatando las medidas de las autoridades sanitarias, procedimos con esta limpieza, tanto en las celdas como en el área exterior”, dijo.



Comentó que hoy por la noche continuarán con la sanitización en el primer cuadro, porque es necesario esperar plazos de 48 a 72 horas, y será ya tarde cuando las calles se encuentren más despejadas.



Agregó que aunque el contenido es agua y cloro, no es tóxico ni dañino, solamente que por precaución que pueda despintar la ropa de algún transeúnte, insistiendo que es por tener más espacios con calles despejadas.



SUPUESTO PRESO ENFERMO



Aunque se generaron rumores de una persona aprehendida el domingo por la noche, que presuntamente estaba contagiado del Covid-19, las autoridades desmintieron la versión, pero aun así procedieron a revisar a quienes estaban cumpliendo sus horas de arresto.



El director Juan José Castilla Ramos, dijo que detuvieron a un exhibicionista, mismo que dijo traía gripe, por eso acudió el médico responsable de Salud Municipal, descartando problemas de salud.



“Nos dijo que traía gripe y que se sentía mal, por eso mandamos llamar al doctor, y lo estuvo revisando, y comprobó que estaba bien de salud, por eso se le pidió pagara la multa y le dimos salida”, comentó.



Refuerzan lucha contra Covid-19



Reforzando las medidas preventivas ante el Covid-19 se encuentra el alcalde de Frontera, Florencio Siller Linaje, asistiendo a las reuniones del Subcomité de Salud en la Región Centro.



El lunes por la mañana se realizó la primera sesión, cumpliendo el Alcalde de Frontera junto con los demás Alcaldes de la región, atendiendo una de las peticiones que el domingo hiciera el Gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, por los casos nuevos registrados en el municipio de Monclova.



En los acuerdos está ponerse más enérgicos con los comercios que no cumplan con las medidas de protección, mayor vigilancia en el transporte público, a quienes el alcalde Florencio Siller les dotará de productos de limpieza como cloro para que desinfecten sus unidades.



Cada cuatro días estarán sanitizando la ciudad y todos los espacios públicos durante la noche, programando el día martes por la noche y se pedirá a través de Seguridad Pública el perifoneo que la gente se quede en sus casas.



Serán de manera continua estas sesiones para seguir trabajando en sinergia con el Gobierno del Estado a favor de nuestras familias.



Retiran a familias de áreas públicas



Al mantener la ciudad bajo vigilancia, en Seguridad Pública de Frontera debieron suspender un partido de futbol rápido en la colonia Huizachal, retirar a las familias que se concentran en los paseos públicos, además de enviar a los separos a un exhibicionista.



Juan José Castilla Ramos, director de la corporación, dijo que durante el fin de semana se mantuvo la actividad, gracias al patrullaje que se mantiene en las colonias, encontrándose con más de 40 adolescentes que disfrutaban de una partida de futbol rápido.



“Los vimos ahí disfrutando



de su actividad deportiva, pero por esta contingencia les pedimos a todos que se retiraran, no podemos permitir la concentración masiva aun y en espacios al aire libre”, comentó.



Dijo que en varias colonias como la Diana Laura



por la tarde-noche es común ver padres de familia disfrutando de los juegos infantiles con sus hijos, que tampoco está permitido cuando ya se concentran muchas personas.



Comentó del caso de un hombre que mostraba sus partes íntimas a dos niñas en la Zona Centro, provocando el enojo del papá quien agredió verbalmente al exhibicionista, además de reportarlo a los policías y llevarlo a los separos, y aunque querían consignarlo al MP, la mamá de las niñas de 11 y 12 años de edad, no llegó a la Comandancia a presentar la denuncia.



Refuerzan sanidad en ambulancia



Constante limpieza realizan a las dos ambulancias de Protección Civil y Bomberos, como parte del protocolo de sanidad porque pueden transportar a algún paciente incluso sin saber que está enfermo, además de acordonar el área donde las estacionan, para que ningún ciudadano atraviese y pase cerca de las unidades.



Abraham Palacios Cedillo, director del mencionado departamento, dijo que los bomberos ya saben que deben desinfectar las ambulancias cada vez que hagan un traslado, además mantener en una charola grande, agua clorada, donde pasan los zapatos para sanitizarlos.



“Y acordonamos el área donde las tenemos estacionadas, porque algunos ciudadanos pasan por aquí y se atraviesan para acortar distancias, así que mejor prevenimos, que deben sacarle la vuelta para evitar cualquier riesgo”, dijo.



Comentó que aunque no brindan servicio de hospitalización ni consultas médicas, pero el hecho de trasladar personas, por cualquier motivo, y ante esta contingencia sanitaria, deben acatar las medidas de higiene.



De la misma mamera, el funcionario agregó que por eso los bomberos portan con todas las herramientas de protección, porque el simple hecho de acudir a los hospitales, ya es riesgo de contagio ante los casos que se han presentado en los últimos días.