Sanos, el 27% de fallecidos por Covid-19 en México

Ciudad de México.- El 27.5 por ciento de los fallecidos por Covid-19 en México no padecía alguna comorbilidad, según cifras oficiales de la Secretaría de Salud con corte al 15 de julio.



Eso significa que 3 de cada 10 personas que murieron no tenían enfermedades como diabetes, obesidad o hipertensión, además de que su edad promedio era de 59 años.



La cifra de mexicanos muertos sin comorbilidades se asemeja a la de 27 por ciento que reporta India con datos acumulados al 21 de mayo, pero es muy superior a la de 10 por ciento registrada en Nueva York por el Departamento de Salud del estado hasta el 15 de julio.



En Wuhan, China, los primeros estudios de finales de febrero reportaron que solamente el 0.9 por ciento de los fallecidos por Covid-19 no tenía padecimientos adicionales.



En algunos estados de México esa cifra se dispara, como en el Edomex, donde el 39 por ciento de los muertos por Covid no tenía comorbilidades. Le siguen Coahuila, con 34 por ciento, y la CDMX y Tlaxcala con 30 por ciento.



Según estudios elaborados en la Clínica Mayo y el hospital St. Vincent, el riesgo mayor es para pacientes con enfermedades cardiovasculares y diabetes, y se reduce para hipertensión y enfermedades respiratorias crónicas.