Santa Claus es inmune al Covid-19, revela Anthony Fauci, principal epidemiólogo de EU

"Santa está exento de esto porque, como todas sus buenas cualidades, tiene inmunidad innata”, aseguró.

“Santa no quiere que los niños hagan fila para verlo porque no quiere que aumente el número de contagios de Covid-19. Él se pone triste si los niños y sus familias están enfermos”, señaló Gina Song, experta del Hospital Northwestern Medicine Delnor, de Ilinois.

Se aproxima la temporada navideña y, con ella, la llegada de Santa Claus.Para estar seguros de que Santa solo repartirá regalos y no Covid-19,el principal experto sobre Covid-19 en Estados Unidos, aclaró que no hay ningún peligro.En una entrevista para USA Today el experto recalcó que Santa no transmitiría ninguna infección a nadie.Ante la intensaque afecta al mundo habíaAdemás, la avanzada edad de Santa lo coloca comoPero tambiénAntes de su llegada en Navidad está haciendo pocas apariciones públicas y muchas de ellas con sana distancia.Así que este año, en una temporada atípica,