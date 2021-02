Santeros matan a perritos y cuelgan su piel en el tendedero

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Vecinos de la colonia Reforma aseguran que en un domicilio de la calle Oriente 22, perros son utilizados para santería y sus pieles puede observarse secando en tendederos dentro de la vivienda.



Ante ello exigen que se lleve a cabo una investigación, por maltrato animal, por lo que se inició una carpeta de investigación contra quien resulte responsable.



Nuestra preocupación mayor es que en esa casa, se llevan a cabo ceremonias, no sabemos de religiones, pero hacen como ritos con animales, ahí sacrifican pollos, llega gente a verlos y llevan su gallina para que les hagan su ceremonia, pero aparte de estas personas meten perros que después desaparecen, ya no vuelven a salir los perros”, explicó uno de los vecinos, quienes temen dar sus nombres ante las represalias.



Aseguran que en los últimos días incluso le extrajeron el ojo a un perro que tienen dentro de la vivienda, por lo que han solicitado a las autoridades de protección animal se presenten y se lleve a cabo una investigación, por crueldad animal.



No he entrado, pero si se escucha cuando matan a los animales, cuando empiezan a torturar a los animales, se escucha como chillan los animales, se escucha como no sé si los maten a machetazos, pero se escucha como los matan”, apuntó otra vecina.



Los inconformes mostraron fotos donde aseguran se observan las pieles de los perros secándose en un tendedero y de jícaras con lo que al parecer es la grasa de los animales.



Continuamente están trayendo perros, hay una foto, donde pieles de perros están colgando en su tendedero y trastecitos donde guardan la grasa de los animales, con que fin no lo sabemos, si ustedes van al domicilio y escarban la jardinera van a encontrar restos de animales”, añadieron.



Edgar Abraham Castillo, director ejecutivo de Protección Animal Nitin México AC explicó que ya se inició una denuncia de hechos, por lo que refieren los vecinos de que se utilizan animales para realizar sacrificios de sectas, al desollar animales, por lo que la denuncia fue por maltrato animal.



Indicó que el articulo 285 Bis marca que todo acto de crueldad hacia los animales, será penado y castigado, sin embargo, resaltó que las penas en el Estado de México son bajas.