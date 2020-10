Santiago Nieto: AMLO decidirá si voy por la gubernatura de Querétaro

Escuchar Nota

Ciudad de México.- La concreción de la candidatura al gobierno de Querétaro por parte de Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, dependerá del presidente Andrés Manuel López Obrador, comentó el funcionario federal.



Nieto Castillo dijo que hay circunstancias que hay que ponderar y aclaró que las lealtades son “de ida y vuelta”, por lo que la determinación de contender por la candidatura de Morena a la gubernatura de Querétaro dependerá del lugar donde el presidente de México considere que él puede ayudar más.



“¿Contenderá por la gubernatura de Querétaro?”, se le preguntó durante una sesión que organizó el investigador del Colegio de México Sergio Aguayo Quezada.



“Eso dependerá del presidente López Obrador. Uno forma parte de un equipo, hay circunstancias que se tienen que ponderar. Yo considero que las lealtades son de ida y vuelta y el presidente López Obrador me ha dado una enorme confianza y la posibilidad de desarrollo aquí en la Unidad de Inteligencia Financiera.







“Estaría a lo que el presidente diga y en qué lugar pudiera apoyarlo mejor. Debemos de tener claro que el país que teníamos en 2018 no podía continuar con esos niveles de corrupción y eso niveles de impunidad y tenemos que cambiar eso”, respondió Santiago Nieto.



Durante la conversación, donde participaron académicos y periodistas, el titular de la UIF, principal brazo de investigación que ha utilizado el gobierno de López Obrador para sostener y presentar denuncias ante la Fiscalía General de la República contra actos de corrupción de políticos, Nieto Castillo se refirió también a la audiencia que mañana miércoles realizarán las autoridades norteamericanas contra el secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón, Genaro García Luna.



Nieto reveló que en el transcurso de la investigación contra Eduardo Medina Mora se llegó a detectar el posible delito de García Luna. Detalló que agentes de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) le sugirieron que buscara la relación entre ambos personajes, “que después se pelearían al inicio del sexenio de Felipe Calderón”, acotó.



Recodó que ingresó a la red de corrupción de la empresa Nunvac, constituida en Panamá en 2005 y operada en México desde 2011, “que tendría ganancias por 26 mil 600 millones de pesos y de la empresa Glac de García Luna, donde se encontraron transferencias indebidas y dinero enviado a Letonia, Tel-Aviv, Panamá, Estados Unidos, para pagar el nivel de vida de García Luna.



“Hemos pedido información a Estados Unidos, nos han dicho que después de la audiencia podemos tener algo de información, porque la denuncia que presentamos ante la Fiscalía está relacionada a corrupción política y no a un tema de delincuencia organizada, mientras ellos tienen delincuencia organizada a partir de los distintos testimonios que se dieron en el juicio de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán”.