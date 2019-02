Santiago Nieto niega sesgo político en investigaciones

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dijo que podrían existir más actos de corrupción en el sector energético, pero dejó en claro que las investigaciones no existe ningún tipo de politización.“Hay que respetar las reglas del debido proceso, la presunción de inocencia, es importante que las investigaciones sigan, las autoridades que en este momento tienen (la investigación), la Secretaría de la Función Pública, como la Procuraduría Fiscal de la Federación serán los que tengan que dar los datos al respecto”, dijo a propósito de la investigación contra Guillermo Alcocer.Alcocer, titular de la Comisión Reguladora de Energía, es investigado por probable conflicto de interés y presunta defraudación fiscal con empresas vinculadas a sus familiares.En entrevista, al término del Foro de la Red Global de Sostenibilidad, Santiago Nieto, aseguró que las dependencias actúan con imparcialidad y profesionalismo y que revisarán los temas relacionados con presuntos actos de corrupción en el ámbito de la reforma energética.“Lo importante es que se está actuando con absoluto profesionalismo, con absoluta imparcialidad y hay que recordar que el trabajo que desarrolla la Unidad de Inteligencia Financiera se hace con base, en una base de base de datos que es reportada por el sistema bancario, 19 millones de reportes del sistema financiero al año.“Y toda esta información se utiliza a partir de métodos, mecanismos matemáticos para poder generar modelos de riesgo. Los casos que investigamos son casos que nos da el sistema y no existe ningún tipo de politización de ningún asunto”, destacó.No obstante, destacó que existen dos puntos importantes: “Uno, el que se revise todo los temas relacionados con los actos de corrupción en el ámbito de la reforma energética, no sólo por este caso, sino en su conjunto, para el efecto de poder fortalecer a las empresas del estado mexicano”.Y segundo, explicó: “los casos particulares, lamento mucho no poder entregar datos en virtud del deber del sigilo, las carpetas de investigación, las investigaciones administrativas, como fiscales que se desarrollen , pero lo importante es respetar la presunción de inocencia”.Santiago Nieto dijo que, de acuerdo con la Constitución, la Comisión Reguladora de Energía es un órgano que pertenece a las comisiones reguladoras del Ejecutivo, por lo que no se trata de un órgano autónomo.