Santiago Nieto ratifica 4 denuncias de la UIF contra Lozoya

Escuchar Nota

“Recuerdo el caso de un abogado del Cártel Jalisco Nueva Generación, 2 millones de dólares que nadie ha reclamado el día de hoy de una cuenta” y lo que ocurre es que “ese dinero se lo quedan los bancos, lisa y llanamente eso sucede”.



, ratificó que son 4 las denuncias que hasta el momento esa dependencia ha presentado contra el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, quien se encuentra vinculado a proceso, pero fuera de prisión.Dado que no sólo Desarrollo Social (Sedesol) sino en Pemex y en Veracruz se instauró el modelo “estafa maestra” hay relacionada con la empresa paraestatal una quinta querella, no vinculada con Lozoya pero sí cometida durante su gestión.Esta esEn reunión con la Comisión de hacienda de la Cámara de Diputados, Nieto Castillo reiteró que el mecanismo de “estafa maestra” proliferó en la administración pasada.Éste, consistente en la constitución de, se encuentra denunciado ante la Fiscalía General de la República (FGR) para el caso Sedesol.Este es el vinculado con la ex secretaria de Estado Rosario Robles y sus principales colaboradores cercanos, y además el DIF de Veracruz y Pemex.de combate al lavado de dinero y en consonancia con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).Entre éstas planteó que la UIF pudiera solicitar la extinción de dominio sobre recursos que se presumen de procedencia ilícita, están en bancos y no han sido reclamados, pero deberían ya destinarse a la sociedad.Valdría la pena una reforma pues “no hay una facultad normativa que nos permita solicitarle” al Instituto para Devolver al Pueblo no Robado o al menos que el Ministerio Público ejerza un procedimiento de extinción de dominio y esos casos tendrán que resolverse tras un proceso penal, judicialización y sentencia condenatoria “lo cual nos va a llevar a varios años de distancia”.En el encuentro Nieto Castillo pidió darplanteada por el gobierno federal en la Estrategia de Seguridad Nacional y Paz.Además expuso que es indispensable la coordinación de la UIF con las unidades de inteligencia económica y patrimonial a las entidades federativas, pues por ahora colaboran vía acuerdos. Hay, dijo, un proyecto que discute la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) para “hacer otro acuerdo general” pero se requiere incluirlo en el marco legal para poder tener flujo de información a nivel federal y local y armar mejor los casos.Otro cambio legal necesario “es en materia de beneficiario final de personas políticamente expuestas”.Dijo que ya se ha hablado con la Liga Mx sobre ese tema, y el propósito es evitar que las ligas de futbol, y toda la actividad relacionada: contrataciones, promotores deportivos, marketing sean susceptibles de ser usadas para el blanqueamiento financiero.Por eso respaldó las iniciativas que se han presentado hasta ahora para modificar lae incluir al futbol.