Santiago Solari pide no filtrar información a los medio; se le filtra la primera

Ciudad de Mexico.- Aún no inicia el torneo para el América y ya Santiago Solari puso las cosas claras. El técnico argentino les ha dejado claro a todos en la institución que no quiere nada de filtraciones.



La razón no tiene que ver con querer controlarlo todo como si fuera un gendarme, sino que busca estabilidad en el equipo, que la ropa sucia se lave en casa y que si hay algo que aclarar entre los integrantes del club que se haga dentro y no a través de los medios.



Esto ha llamado la atención en Coapa, sobre todo después de las formas que por tanto tiempo se utilizaron en el proceso anterior y que le generaron grandes "relaciones" en los medios a Miguel Herrera.



Incluso, el estratega lo ha dejado muy claro a quienes han buscado su contacto personal para después buscarlo en entrevistas telefónicas: no tendrá ese tipo de comunicación con los medios y tampoco se le verá dando constantemente entrevistas mano a mano, por lo que seguramente se verá más a los futbolistas del equipo que al entrenador, que preferirá atenerse a las conferencias oficiales.



Irónicamente, el problema que ahora tiene el argentino es que su primera instrucción (la de mantener toda la información en el seno del equipo) ya se filtró y se supo lo que no quería que ni de broma se supiera.