Santos alarga ‘paternidad’ sobre Tigres en Torreón

¡GOOOL DE SANTOS! #GuerrerosxFOX Después de una buena atajada de Nahuel Guzmán, Eduardo Aguirre aprovecha el rebote y pone el 1-0 en el TSM pic.twitter.com/e8xsFwuXfJ — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) February 17, 2020

¡DOBLETE DE EDUARDO AGUIRRE! #GuerrerosxFOX El fulminante cabezazo de 'Mudo' Aguirre que pone el 2-0 sobre Tigres pic.twitter.com/UKgiCBXiBm — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) February 17, 2020

en partido de la sexta jornada del Clausura 2020 celebrado en el Estadio Corona.ya que en el minuto dos del primer lapso sufrieron la baja de Jorge Torres Nilo, quien al buscar robarle un balón al delantero santista, Eduardo Aguirre, terminaría lesionándose.Los siguientes minutos fueron de relativa calma, ya que ambos equipos buscaban el marco rival pero no lograban concretar sus jugadas., que terminaría venciendo al portero de los regiomontanos, Nahuel Guzmán., ya que los felinos no pudieron marcar el empate en la portería de Jonathan Orozco.Con este resultado, Los Tigres no ganan en Torreón desde hace poco más de 11 años.El equipo de Ricardo Ferretti volvió a lucir endeble en la defensa, con poca idea al ataque y sufrió su tercera derrota en fila como visitante.