Santos baila Boca Juniors y se mete a la Final de la Copa Libertadores

¡Qué bombazo, Yeferson Soteldo!



En el inicio del segundo tiempo, el extremo venezolano marcó el de @SantosFC sobre @BocaJrsOficial con un potente remate.#GloriaEterna pic.twitter.com/KRri3uonXf — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) January 14, 2021

¡Un golazo para sellar el pase de @SantosFC a la Final de la CONMEBOL #Libertadores!



Marinho se asoció con Kaio Jorge, desbordó y asistió a Lucas Braga para el final sobre @BocaJrsOficial.#GloriaEterna pic.twitter.com/xICPVWMNK5 — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) January 14, 2021

Santos no tuvo que meter el acelerador a fondo para eliminar acon marcador de 3-0 en el juego de Vuelta y el global, y así meterse a la Final del torneo para buscar su cuarto campeonato continental, luego de que no levantan este trofeo desde 2011.Boca parecía el favorito por la manera en que venía jugando el torneo, pero los brasileños mostraron un mejor nivel en la serie y en la Ida secaron por completo a los argentinos y en la Vuelta no existió más que un equipo y fue el paulista.Apenas iban 16 minutos del partido y el Peixe ya estaba arriba en el marcador con gol de, quien apareció solo dentro del área chica para solo empujar el balón a las redes de Andrada.La misión de los Xeneizes se fue complicando con el pasar del tiempo, el reloj no se detuvo como si las ideas del equipo dirigido por Miguel Ángel Russo.Boca nunca despertó, Santos solo hizo la tarea sin tener que emplearse a fondo y empezando el segundo tiempo empezaron a escribir el final de esta historia con la anotación de Yeferson Soteldo, y tres minutos después Lucas Braga le puso el punto final.solo se dedicó a pasear la pelota y a jugar con la desesperación de Boca que su incapacidad para acercarse al arco de Paulo solo les llevó a cometer faltas en cualquier sector del campo tratando de calentar el partido, pero los los amazónicos no cayeron en sus intenciones.Ahora Santos disputará su quinta Final de lay tratará de convertirse en el equipo brasileño más ganador del torneo, por encima de Sao Paulo y Gremio que también tienen tres trofeos.