Santos busca amarrar pase a ‘semis’ de Concachampions

Santos Laguna espera sellar este martes su pase a semifinales de la Liga de Campeones de la Concacaf, en su duelo de vuelta de los cuartos de final ante el New York Red Bulls.El cuadro lagunero llega a este compromiso con la ventaja de dos goles que obtuvo del juego de ida la semana pasada jugado en tierras neoyorquinas, lo que le permitirá manejar el cotejo a su conveniencia para aspirar a la siguiente ronda.A pesar de tener esa ventaja que consiguió con anotaciones del chileno Diego Valdés y del argentino Julio Furch, el timonel Salvador Reyes no cae en exceso de confianza y podría repetir el mismo cuadro en la Red Bull Arena.Santos comenzó desde la víspera a trabajar este compromiso, tras el empate de 2-2 en la Liga MX, en su visita al Veracruz, pensando también en la forma de encarar este compromiso del torneo regional.La escuadra estadunidense, por su parte, tiene algunas posibilidades de darle la vuelta al marcador para lo cual deberá hacer un partido perfecto y anotar en tres ocasiones sin recibir gol, imposible pero no se dará por vencido.En caso de llegar a semifinales de la justa continental, el 11 lagunero disputará por quinta ocasión dicha ronda en su historia, la última ocasión fue en la edición 2015-16, en la que enfrentó al América.Por lo que toca al New York Red Bulls, reconocerá la cancha del estadio del TSM y realizará una práctica en punto de las 16:00 horas para definir la estrategia que utilizará el técnico Chris Armas para encarar este compromiso.