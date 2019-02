Santos golea a Toluca en el Corona

Santos no se tocó el corazón y despedazó al Toluca 4-0, para poner al borde del abismo al técnico Hernán Cristante, que podría ser el siguiente estratega en caer este Clausura 2019.El cuadro de los Guerreros llegó inspirado a este encuentro, luego de haber goleado 6-2 al Marathon de Honduras, y desde el arranque le metió velocidad y precisión a aus jugadas.Al minuto 4, Diego Valdés abrió el marcador, luego del cobro de un tiro libre directo, que dejó al portero Alfredo Talavera sin opciones.Desde ese momento, el cuadro dirigido por Salvador Reyes se llenó de confianza para ir por más, ya que no dejaron de insistir con su juego por las bandas.Ayrton Preciado se llevó por velocidad a la defensa de los choriceros y al 22', puso el 2-0, que significó el gol mil 800 en la historia del Santos Laguna en la Primera División.El Toluca no pudo levantarse, ya que el equipo dirigido por Cristante perdió a un hombre por la expulsión de Santiago García, quien le entró fuerte a Gerardo Arteaga; de hecho el árbitro, Luis Enrique Santander no había marcado nada, pero de inmediato intervino el VAR y tuvo que sacar la roja.Con un hombre menos y sin poderse meter al partido, llegó el tercero de Santos, antes de irse al descanso de medio tiempo.De penal, Javier Correa anotó al 37' el 3-0, luego de que previamente hubo un desplazamiento sobre Julio Furch en el área.Para el complemento, los Diablos Rojos se dedicaron a defenderse y los Guerreros terminaron su obra clavando el 4-0 al 62', con una anotación de Valdés, quien le dio forma a su doblete.Ahora habrá que esperar para saber cuáles son las decisiones que toma la cúpula de los Diablos Rojos que se quedaron con siete puntos en el lugar 15, además de que sumaron su quinta derrota bajo el mando de Cristante.El cuadro de la Comarca se colocó en el quinto puesto con 14 unidades.