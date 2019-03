Santos golea y está en semis de Concachampions

Mal arranque tuvo Santos Laguna en la vuelta de los Cuartos de Final de la Concachampions frente a Red Bulls de Nueva York, posición que doblegaron en el segundo tiempo reglamentario para posteriormente imponerse por goleada.Con goles de Abella (71’), Lozano (75’, 80’) y Valdés (79’), los de la Comarca Lagunera revirtieron un complicado panorama que se presentó desde el inició del partido en el Estadio Corona.La disputa por el pase de la ronda de semifinales de la Concahampions tuvo una dura sorpresa para los locales, pues menos de 10 minutos bastaron para que Santos Laguna pusiera en jaque su pase a la semifinal de la Liga de Campeones de la Concacaf.El encuentro de Cuartos de Final de la Concachampions arrancó con el favor para el conjunto de Red Bulls de Nueva York, quienes aprovecharon la total descoordinación de la defensa albiverde para al minuto 3 abrir el marcador.Omir Fernández fue el encargado de iniciar la pesadilla para Santos, quien tras colarse dentro del área de Jonathan Orozco, empujó el balón que no pudo ser retenido por el cancerbero ni por Martín Nervo.Sin embargo, la sorpresa por parte de los neoyorkinos continuó, y al 7’ se empató el global.De la misma manera, exhibiendo a la defensa de Santos Laguna, Daniel Royer no dudó en adentrarse tras un hueco entre Nervo y Rodríguez para que el ofensivo diera el segundo para Nueva York, y marcara el 2-2 global.Con la complicada posición en la pizarra, los Guerreros comenzaron a aumentar la presión en el juego, sin embargo el peligro no relusió dado a que los comandados por “Chava” Reyes optaron por los pelotazos.Fue en el minuto 22 de juego que los laguneros tuvieron su aproximación de peligro más clara; un ataque de Marlos Moreno por la banda derecha y un balón cruzado no terminó por conectar bien con Furch, quien lo mandó a volar al embutacado.La media hora marcó el cronómetro, y Santos con dominio -del balón- presionó con un disparo de Lozano y posteriormente un tiro de esquina que no terminaron cerca del travesaño.El juego se volvió rápido, Red Bulls presionó para que el marcador no cambiara en su contra, mientras que Santos siguió con los tiros a profundidad que no generaron peligro para Conor Lade.Los Guerreros trataron por varios medios, media, corta y larga distancia, pero el balón se negó a entrar y el marcador se complicó para Santos para los restantes 45 minutos en el Corona.Reanudado el encuentro, los albiverdes nuevamente continuaron con la presión sobre Lade, la intensidad no disminuyó y los ataques se volvieron más profundos.Al minuto 50 Santos trató nuevamente de presionar; una aparente falta de sobre Furch dentro del área no marcada le dio a Santos un tiro de esquina, sin embargo nada hubo para los Guerreros luego de que desde fuera del área el balón pasara cerca de la meta neoyorkina.Pero el júbilo reapareció en el Corona luego de 20 minutos de ataque sin frutos.Los Guerreros aprovecharon un descuido defensivo, el cual Quiñones consiguió pasar un balón para el capitán Abella quien por la banda derecha fusiló a Nueva York.Pero las sorpresas no terminaron, y con la confianza al tope, Santos Laguna se repuso en su casa.El equipo de la Comarca Lagunera posteriormente empató el marcador y obtuvo un respiro mayor para afianzar su pase a las semifinales.Al 75’, fue el turno para Brian Lozano, luego al minuto 79 para Diego Valdés, quienes castigaron a la defensa neoyorkina.Sin embargo, la sorpresa llegó con 10 minutos restantes con Brian Lozano nuevamente, quien de larga distancia -y antes de la media cancha- conectó el balón con potencia y este terminó “encajado” en la red de Red Bulls quienes se vieron derrotados por goleada.Con el marcador 4-2, Santos Laguna firmó su pase a la semifinal de la Liga de Campeones de la Concacaf.Con información de El Siglo de Torreón