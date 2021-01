¿Santos Laguna contempla a Joao Maleck?, te lo explicamos

Escuchar Nota

"A Joao no se le ha registrado en la Sub 20, de hecho tiene 21 años y no podría estar en esta categoría, el tema obedece a que el registro está en la Liga y a la vigencia del contrato que se tiene con él, así estaba cuando iba a ser trasladado al Sevilla B", explicó a CANCHA.



"Si bien es cierto que existe el registro, obedece a un tema del pasado, no formará parte de Santos, nosotros hacemos una planeación cuidadosa de la temporada y no se le tomó en cuenta. Tiene contrato y la Federación refresca el dato por la vigencia", subrayó.



"Ahí entraríamos en un capítulo distinto porque primero tiene que existir jurídicamente la posibilidad material de ejecutar el contrato", detalló.



"Él fue sentenciado y a partir de los efectos de esta sentencia y el contenido de la misma es que se haría el análisis correspondiente para entender qué es lo que tendríamos que hacer como organización", abundó.



Santos no ha registrado acon su equipo Sub 20 y tampoco está en planes para jugar con el primer equipo de los Guerreros o cualquier otro plantel de Grupo Orlegi.Así lo explicó, quien indicó que el jugador salió en la plantilla del equipo juvenil al tener contrato vigente con la institución.El 23 de junio del 2019, Maleck se vio envuelto en un accidente de tránsito, donde iba a exceso de velocidad conduciendo su auto y en estado de ebriedad, causando la muerte de una pareja de recién casados. Se encontraba de vacaciones en Guadalajara.no está entrenando con Santos Laguna ni está en Torreón."No directamente, hemos tenido conocimiento por la situación contractual y por la situación legal que atraviesa, a manera de estar enterados de los efectos de la sentencia que se dictó y ahí se termina la interacción".Antes de tomar cualquier decisión en torno a, el presidente de Santos explicó que tiene que esperar la resolución del juez que lleva el caso del jugador, la cual no ha sido comunicada oficialmente al club.Elizalde indicó quees respetuoso con la filosofía que tienen, ligada a diferentes valores, sin embargo, antes de entrar en este terreno, tienen que ver si la sentencia indica que el jugador tiene que ir a firmar cada determinado tiempo, además que esté obligado a radicar en Guadalajara.Sobre los rumores que lo colocaban en diferentes clubes, entre ellos el, el presidente de Santos, dijo que nunca se hizo ninguna propuesta formal ante la directiva que encabeza.Cualquier movimiento que decida hacer Maleck en lo deportivo, tendrá que estar avalado por el cuadro lagunero, que tiene sus derechos federativos hasta junio de este año.