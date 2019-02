Santos Laguna golea al Marathón en Concachampions

Santos Laguna, sin piedad, tuvo una fiesta de goles en Honduras, donde con 6 tantos contra 2 del Marathón, obtuvieron una cómoda ventaja para la vuelta de los Octavos de Final que dio el arranque de la Concachampions.El conjunto Guerrero, con la mente fría en el Estadio Olímpico Metropolitano desde el inicio del partido mostró superioridad, y fue durante los primeros 19 minutos que demostró el poder de su arsenal ofensivo.En la cancha hondureña, el balón no viajaba por las verticales, Santos Laguna mantenía a sus rivales en su zona defensiva, quienes con grandes dificultades lograban ahuyentar el peligro de la portería.Con 19 minutos jugados, los de la Comarca Lagunera manteniendo la posesión del balón, aprovecharon un saque de manos cerca del área de Denovan y con el esférico ya en las botas de Javier Correa, una media vuelta del albiverde castigó al Marathón con el primer gol del encuentro.Con el marcador a su favor, Santos Laguna continuó la presión, pero al minuto 26 una polémica falta sobre Ayrton Preciado dentro del área terminó con una dura entrada la cual no dio penal ni tarjeta roja.Sin embargo y pese al juego agresivo del conjunto hondureño, Santos no se inmutó, y a los 32 minutos de juego, nuevamente Javier Correa recibió el balón, ahora en el centro del la cancha cerca del área grande, y con un ligero control alzó el rostro para “cañonear” y firmar el dos contra cero.Cinco minutos después, el momento de Correa no se apagó; nuevamente se coló al área, se hizo del control tras una caída de Lozano, y ya dentro tocó el balón y el hat trick se presentó para el número 24 de los Guerreros.Reanudado el encuentro, una serie de rebotes bastó para que Santos creciera aún más en el marcador, pues fue al minuto 48 en el que ahora Matheus Dória dio su primer gol en la justa continental.El brasileño, con marca dentro del área de Denovan se infiltró como un ferrocarril, y tras puntear con su pierna, el balón besó la red y llegó el 4-0.Sin embargo pese a la ventaja santista, Marathón asestó el gol y rompió el cero que tanto les parecía pesar en la cancha del Olímpico Metropolitano, pues con un descuido de la defensa albiverde, Marlon Ramírez consiguió derrotar a Jonathan Orozco.La intensidad por su parte no disminuyó al pasar del cronómetro en Honduras y con la fiel intención de seguir sumando goles en la pizarra, los de “Chava” Reyes impedían que los anfitriones rebasaran el medio terreno.Con 60 minutos jugados, Marlos Moreno dio su primer gol con los Guerreros luego de que se infiltró sin problemas al área grande y con potencia castigó al balón y al guardameta.La cancha del Olímpico Metropolitano se convirtió en una fiesta de goles, la cual el Marathón no pudo frenar por todos sus medios.Al 67’ fue el turno de “El Emperador”, Julio Furch de larga distancia y al ángulo, dio un imparable tiro que Denovan pese a su vuelo, no consiguió frenar.Con la goliza firmada, Santos Laguna siguió al frente, los hondureños optaron por la velocidad que les dio el segundo gol al minuto 74 marcado por Arboleda.El encuentro llegó a una aparente calma en la recta final de los 10 minutos, cautelosos, Santos Laguna y Marathón se desplazaron verticalmente en la cancha, pero el balón se mantuvo mayormente en el medio terreno.Los Guerreros terminaron el castigo al Marathón luego de tres minutos agregados donde el balón ya no vio la red y se concentran para el próximo domingo, en el que recibirán a Toluca en el Corona para la jornada 8 de la Liga MX, mientras que por otra parte, será el turno de los hondureños pisar tierras laguneras el miércoles 27 de febrero para la vuelta de los Octavos de Final de la Concachampions.Con información de El Siglo de Torreón