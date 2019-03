Santos no puede y cae ante el Atlas

Santos Laguna sigue sin sumar tres puntos, pues tras cuatro jornadas consecutivas, los Guerreros únicamente han conseguido sumar sólo una unidad.El nuevo descalabro del Santos Laguna de “Chava” Reyes en Liga MX se dio frente a los rojinegros del Atlas donde con un solitario de Jesús Isijara, dejaron ir valiosos tres puntos para la lucha de la liguilla.Los Guerreros no tuvieron el gol durante los primeros 90 minutos reglamentarios del partido pese a las oportunidades claras frente a la portería de Hernández.El juego por su parte fue un vaivén, al menos durante sus primeros 45 minutos, pues los rojinegros también presionaron a Jonathan Orozco poniéndolo en jaque durante dos jugadas dentro del área que no lograron convertir en gol.Furch por su parte tuvo el primer acercamiento hacia Hernández, luego de que poco antes de la media hora reglamentaria inyectara velocidad para entrar al área, sin embargo tras frenar y buscar acomodar el balón perdió la zaga rojinegra frenó oportunidad de convertir un posible gol.Al minuto 37 llegó la más clara del partido, Correa con un pase a Furch, quien trató de dar servicio de taquito a Brayan Garnica quien no consiguió, en el área chica, empujar el balón tras un bloqueo rojinegro.La segunda fue para Correa en la recta final de los 45 minutos, con un duelo uno a uno que no terminó en nada para Santos y el partido se mantuvo en ceros.Reanudado el encuentro, Atlas buscó el gol de manera más insistente ante un Santos LAguna que paulatinamente se apagó en la cancha del Jalisco.Fue al minuto 47, que una jugada a balón parado terminó con el control del esférico por parte de Juan Vigón, sin embargo el rojinegro lo “mandó a volar” por un costado de la meta de Orozco.Atlas se volcó contra Orozco para el segundo encuentro, pues con una segunda oportunidad en puerta al minuto 61, el balón si bien terminó por encima del travesaño, las llegadas de los zorros hacia la zona de Santos comenzaron a ser más frecuentes.Por parte, Brian Lozano quien entró de cambio por Garnica apoyó a los de “Chava” Reyes a presionar en los tres cuartos de cancha junto a Furch.Sin embargo la ofensiva de los Guerreros no generó peligro restando 20 minutos y Orozco, al 71’ tuvo un rechace importante luego de que Jesús Isijara disparara, sin embargó el guardameta mandó el balón por encima del travesaño y mantuvo en ceros el marcador.La segunda parte reglamentaria no apremió a los Guerreros y al minuto 83 una jugada balón parado le dio a Atlas el gol del partido.Fue Jesús Isijara quien luego de un rebote del balón en Orozco, en una segunda acción individual reventó el balón y paró al fondo de la red.Los Guerreros no han visto victoria en la Liga MX desde la jornada 9 cuando se impusieron a Toluca, pues de cuatro jornadas disputadas, únicamente han conseguido un punto.Con información de El Siglo de Torreón