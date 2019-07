Santos toma el liderato del torneo

Santos tomó la cima del torneo al sumar dos victorias al hilo, pues luego de doblegar 3-0 a FC Juárez llegó a seis puntos y sin goles en contra.Un excelente arranque de parte de la escuadra lagunera, que ha demostrado que viene con todo para ponerse en los primeros sitios de la Liga BBVA, dejando atrás los momentos amargos que se vivieron el torneo pasado.Bajo el mando de Guillermo Almada, los Guerreros son una realidad y su afición tiene para ilusionarse, ya que el plantel juega por nota.En el primer tiempo, el cuadro de la Comarca tuvo que que irse en blanco, ya que el árbitro del partido, Erick Yair Miranda, anuló dos goles y la polémica encendió las tribunas.Brian Lozano, quien es uno de los jugadores con mayor movilidad en el equipo, fue el encargado de abrir el marcador al minuto 51, pues para el complemento Santos no le bajó a la intensidad y los goles comenzaron a llegar.Julio Furch, quien esta vez se dedicó a apoyar a sus compañeros de manera elegante y puntual, no dudó ni un momento en cederle el balón a Carlos "Charal" Orrantia, para que anotara el 2-0 al 61'.El conjunto de Juárez no pudo enderezar la nave y fue víctima de sus errores en la recta final del encuentro, donde se dejaron avasallar por los locales.Adrián Lozano, uno de los canteranos que ha recibido la confianza de Almada, se estrenó con el equipo haciendo su primer gol en Primera División, anotando el 3-0 con un disparo desde fuera del área, aprovechando que Furch le colocó el balón y se le dejó para que se despachara con un trallazo.Juárez se fue al sótano de la tabla general, pues luego de dos partidos disputados no ha podido sumar puntos.