Santuarios de Mariposa Monarca permanecerían cerrados por pandemia

Escuchar Nota

Ante el repunte de casos de Covid-19 en México, se analiza la posibilidad de no abrir por primera vez al público los santuarios de la Mariposa Monarca en el Estado de México y Michoacán, para evitar riesgos de contagio en los ejidos y comunidades, informó la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).En entrevista con Excélsior, Gloria Tavera Alonso, directora de la Región Centro y Eje Neovolcánico de la Conanp, dio a conocer que se mantienen instaladas las mesas de trabajo con la Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades, con el fin de hacer la valoración final, siempre poniendo por delante el bienestar de las familias que dependen de esta actividad turística.La bióloga señaló que los otros cinco santuarios que se encuentran en el Estado de México y Michoacán, están a la espera de que se tome una decisión, y por lo pronto, se les impartirán cursos de capacitación de 40 horas sobre el protocolo de seguridad en campo y medidas sanitarias en la venta de alimentos y artesanías, así como para el alojamiento de visitantes.Comentó que el objetivo es que estén preparados, en caso de que abran los santuarios con poco aforo y reglas estrictas de convivencia, durante parte de la temporada que va de mediados de noviembre a finales de marzo, justo cuando se cumplen 20 años del decreto de creación de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca."Y en la desesperación nunca dudemos que alguien se pueda quitar el cubrebocas y tirarlo en el bosque, y esta acumulación también tendría impactos importantes en el manejo de los residuos peligrosos, - porque viene siendo un residuo peligroso -, y eso también pudiera volver vulnerables a los prestadores de servicios turísticos y a otros turistas que estén transitando por el territorio", detalló.Gloria Tavera Alonso indicó que además el agua es escasa en estas comunidades y se requiere de mucha limpieza en la preparación de los alimentos y el manejo del dinero."Es importante que no se acerquen a los santuarios, no están abiertos al público, ayúdenos a no poner en riesgo a la gente local, esperemos a que la autoridad sanitaria y la Secretaría de Salud nos den las indicaciones respectivas para poder tener una visitación segura, y poder tener turistas responsables que puedan cumplir con todos los protocolos, en caso de que esta actividad siga adelante", subrayó.La directora de la Región Centro y Eje Neovolcánico agregó que en caso de que los santuarios permanezcan cerrados, se buscará la forma de diversificar los ingresos de los ejidos, que regularmente perciben el 50 por ciento de sus recursos anuales de los avistamientos de la Mariposa Monarca, y el resto de apoyos que reciben de Conanp, Conafor, aprovechamiento forestal sustentable, venta de hongos, heno y otros recursos naturales.Con información de Excélsior