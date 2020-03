Sao Paulo decreta cuarentena de 15 días por coronavirus

Escuchar Nota

“El estado de Sao Paulo decreta la cuarentena por 15 días desde el 24 de marzo hasta el 7 de abril", anunció Joao Doria en una rueda de prensa.



El gobernador del estado de, el más golpeado depor la pandemia del coronavirus, decretó este sábado la cuarentena por 15 días a partir del martes, lo que implicará el cierre de todos los "servicios no esenciales" del corazón económico del país.La medida "implica el cierre de todo el comercio y de los servicios no esenciales", incluyendo "bares, cafés y restaurantes", pero no afectará a la industria, porque esta, explicó.Solo podrán funcionar los servicios de salud, de seguridad, los bancos, supermercados, panaderías y el transporte público, respetando las medidas de prevención de contagios.Doria recomendó con insistencia que los mayores de 60 años se "queden en sus casas".El estado de Sao Paulo, de 44 millones de habitantes (casi uno de cada cinco en Brasil), registró hasta ahora, así com, según el balance publicado este sábado por el Ministerio brasileño de Salud.Aunque las industrias no fueron incluidas en la cuarentena, se prevé que se paralice una región que produce casi un tercio del PIB de Brasil, dado que numerosas industrias dieron asueto forzado a su personal.Al menos 35 plantas de montaje de autos, la mayoría en Sao Paulo, decidieron suspender sus actividades a partir del lunes, dejando inactivos a unos 100.000 operarios, según el diario O Estado de Sao Paulo.El frenazo económico provocado por la crisis sanitaria mundial obligó al gobierno brasileño a recortar drásticamente sus previsiones de crecimiento para 2020, de 2,4% antes del inicio de la crisis a un crecimiento nulo (+0,02%).